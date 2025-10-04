Svetli način
Tujina

Na Poljskem v konzervah koruze našli eksploziv, sumijo Rusijo

Varšava, 04. 10. 2025 12.06 | Posodobljeno pred eno minuto

Poljski tožilci preiskujejo domnevno rusko zaroto. Ukrajinec, ki naj bi bil povezan z rusko vojasko obveščevalno službo, naj bi v državo pretihotapil kozerve koruze, v katerih pa je bil namesto koruze eksploziv. Pustil jih je blizu mesta Lodž, če bi eksplodirale, pa bi lahko povzročile veliko škodo in celo žrtve.

Zaskrbljujočo najdbo so v čertek za poljski časnik Gazeta Wyborcza potrdili v uradu poljskega državnega tožilstva in v agenciji za notranjo varnost. 

Ukrajinski osumljenec Vadisav D., povezan z rusko vojaško obveščevalno agencijo (GRU), naj bi pločevinke koruze polne eksploziva prepeljal na Poljsko, potem ko jih je izkopal na pokopališču v sosednji Litvi, poljske medije povzema Euronews.

Mladenič je konzerve z eksplozivom nato pustil v bližini mesta Lodž v osrednji Poljski.

Vojaški strokovnjak je za časnik Gazeta Wyborcza povedal, da bi količine eksploziva, ki naj bi ga našli, lahko povzročile hudo škodo na avtomobilu in smrtno nevarne poškodbe ljudem v bližini.

Koordinator poljskih posebnih služb Tomasz Siemoniak je za poljski medij povedal, da je GRU načrtovala sabotažne operacije na Poljskem, pa tudi v Litvi in Nemčiji z uporabo eksploziva, skritega v pločevinkah. Po navedbah preiskovalcev naj bi operativci GRU načrtovali pritrditev pločevink na drone, s katerimi naj bi nato lahko izvedli napade.

Kakšen bi lahko bil motiv za načrtovane napade, preiskovalci niso povedali, vendar bi lahko bil eden od razlogov neomajna podpora Poljske Ukrajini, piše Euronews

Varšava je od leta 2022 Kijevu namenila približno 3,3 milijarde evrov pomoči, tako vojaške kot humanitarne. Poljska je tudi ena od držav, ki je sprejela največ ukrajinskih beguncev. Tja se je namreč od začetka vojne zateklo približno milijon Ukrajincev, večinoma žensk in otrok. 

Hibridno vojskovanje?

Poljsko državno tožilstvo je za TVP World povedalo, da je preiskava del širše preiskave ruskih hibridnih operacij vojskovanja v Evropi. Pločevinke hrane, napolnjene z eksplozivom, so našli ravno v času, ko se Evropa sooča z nizom kršitev zračnega prostora, za katere sumijo, da naj bi bila odgovorna Rusija. 

V zadnjih dnevih in tednih je bil zaradi opažanja dronov začasno prekinjen promet na letališčih v Nemčiji, na Danskem, Norveškem in Poljskem. Kršenje zračnega prostora so zaznali tudi v Belgiji, Estoniji in Romuniji. 

Preberi še Zaradi dronov že drugo noč zapored zaprli letališče v Münchnu

Ti vdori v evropski zračni prostor so sprožili razpravo med evropskimi voditelji o izvedljivosti tako imenovanega "dronskega zidu", ki bi zaščitil vzhodni rob celine pred vdori dronov, za katere se domneva, da prihajajo iz Rusije.

Uradna Moskva sicer odločno zavrača obtožbe za kršitve zračnega prostora.

