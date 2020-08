V korupcijsko afero na Hrvaškem vpleteni številni politični funkcionarji

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je še v tretje razširil preiskavo proti donedavni uradnici hrvaškega ministrstva za upravo Josipi Rimac. Zato je tožilstvu županijskemu sodišču v Zagrebu predlagalo, da ji preiskovalni zapor podaljšal za dva meseca, kar je to tudi storilo, da bi preprečilo njeno vplivanje na dodatnih 27 prič, ki so sodelovale v preiskovalnem postopku.

Kot poročajo hrvaški mediji, nove preiskave niso prinesle novih spektakularnih obtožb, so pa pokazale, da je v korupcijski hobotnici Rimacove sodelovalo več pomembnih državnih funkcionarjev, politikov in direktorjev podjetij.

Rimacovo po poročanju hrvaškega tiska sumijo več kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in zlorabe uradnega položaja, s katerimi naj bi državo oškodovala za več sto tisoč evrov. Josipa Rimac naj bi med drugim nekdanji ministrici za regijonalni razvoj Gabrijeli Žalac pomagala pri pridobivanju državnega strokovnega izpita za ministričinega brata, ne glede na to, ali je ta izpolnjeval kriterije ali ne. To pa naj ne bi bili edini primer, ko je pri pridobivanju državnega strokovnega izpita posredovala Rimacova. Kot navaja Jutarnji list, naj bi bilo takšnih primerov veliko.

Preiskava protikorupskijskega urada je usmerjena tudi proti državnemu tajniku na ministrstvu za vojne veterana Ivanu Vukiću, ki naj bi zagotovili izpit za voznika ministra Tomislava Medveda. Uskok preiskuje po pisanju medijev preiskuje tudi državno tajnico z omenjenega ministrstva Nevenko Benić. V sporne dejavnosti naj bi bilo vpletenih še okrog 30 funkcionarjev z ministrstva za zdravstvo, ministrstva za kmetijstvo, carinske uprave, občinskih uprav in nekaterih podjetij, med njimi tudi lastnik znane zagrebške zlatarne Paško Dodić.