'Aretirali' narkomuca, ki je v zapor tihotapil drogo

Oblasti sumijo, da so zaporniki in njihovi sodelavci, ki so na prostosti, mačka večkrat uporabljali za tihotapljenje drog v zapor. Zdaj policija preverja posnetke varnostnih kamer, s pomočjo katerih želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za treniranje in zlorabo živali, pa tudi, kdo so bili prejemniki drog v zaporu.

Posnetek "aretacije" mačka je hitro zakrožil po družbenih omrežjih in sprožil številne hudomušne odzive. "Ta mačka je dvojna žival, saj je hkrati mačka in kamela," se je glasil en komentar. Maček pa je dobil tudi vzdevek "narkomuc".

Dogodek je znova pokazal, da domišljija pri kriminalcih in zapornikih ne pozna meja. To namreč ni prvič, da so živali uporabili v ta namen. Leta 2019 so v zaporu Nelsona Mandele v San Carlosu v Kostariki prav tako zasačili mačko, ki je nosila ovratnico, v kateri je bila skrita droga, namenjena zapornikom. Zaporniki so žival usposobili za prenašanje predmetov in substanc, kar jim je omogočilo, da so še naprej koordinirali kazniva dejanja iz zapora, piše španski časnik La Razon.