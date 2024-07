V kovčkih odkrili posmrtne človeške ostanke, policisti aretirali moškega

Lokalna policija je v sredo zvečer prejela prijavo, da se na mostu v Bristolu sumljivo obnaša moški s kovčkom. Policisti so bili na kraju dogodka v približno 10 minutah, a je moški v tem času že pobegnil, na mostu pa pustil kovčka. Na kraju dogodka so policisti našli najprej en, nato pa še drugi kovček. V njih pa so odkrili posmrtne ostanke dveh moških, poroča BBC.

Dan pozneje so v zgodnjih jutranjih urah na postaji Temple Meads oboroženi policisti pridržali 24-letnega moškega. Namestnik pomočnika komisarja metropolitanske policije Andy Valentine je aretacijo označil za "pomemben napredek" v preiskavi dogodkov.

"Razumemo zaskrbljenost lokalnih skupnosti v Bristolu in Londonu. Policisti bodo zaradi dogodkov v prihodnjih dneh ostali na območjih Clifton in Shepherd's Bush," je dejal Valentine. Policisti bodo prisotni prav zato, da javnost pomirijo. "Vse, ki bi imeli kakršne koli pomisleke ali vprašanja, spodbujamo, da se o njih pogovorijo," je dodal.

Metropolitanska policija je sporočila še, da v preiskavi ne išče nikogar drugega, aretiranega moškega pa da bodo odpeljali na zaslišanje v London.