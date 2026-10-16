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V kovčku iskali mamila, našli pa več kot 90 kuščarjev in strupenih kač

Köln, 16. 10. 2026 18.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kuščarji v potovalki

Cariniki na nemškem letališču Köln-Bonn so nedavno pri potniku, ki je pripotoval iz Mehike, v prtljagi našli več kot 90 kuščarjev in strupenih kač. V kovčku moškega so pravzaprav iskali mamila, namesto tega pa odkrili eksotične živali, ki so bile stisnjene v stekleničkah šampona in skrite v nogavicah, so poročali nemški mediji.

Moški iz Mehike je v Köln prispel pred tremi tedni prek Istanbula v Turčiji. Po besedah tiskovnega predstavnika carinskega urada je bil 45-letnik, sicer gasilec, "opazno nervozen", ko je šel skozi izhod, namenjen potnikom, ki nimajo ničesar za prijaviti. Zato so cariniki z njegovih dlani odvzeli bris za prisotnost mamil, ki je pokazal sledi kokaina.

Zatem so preiskali njegov kovček, da bi morda našli skrita mamila. Ko pa so odprli steklenico šampona, so v njej namesto mamil našli več živih kač. Tudi v drugih plastičnih posodah krem so našli polno kač, kuščarje pa skrite v nogavicah.

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Skupno so cariniki našli 37 strupenih kač, predvsem gadov in klopotač, ter 55 kuščarjev, med katerimi so bili legvani, močeradi in skinki. Nekatere od teh vrst so ogrožene in zaščitene.

Cariniki so nemudoma poklicali veterinarje, ki so poskrbeli za ustrezno oskrbo eksotičnih živali. Kljub temu jih je skoraj 30 poginilo po večurnem potovanju, med katerim so bile stisnjene skupaj in brez hrane, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moški je med zaslišanjem trdil, da je v Nemčijo prišel na počitnice, živali pa da je prinesel kot uslugo znancu iz Brazilije. Po mnenju carinikov je šlo za primer tihotapljenja z namenom prodaje. Za nekatere vrste bi kupci odšteli več sto evrov.

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