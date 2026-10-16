V kovčku iskali mamila, našli pa več kot 90 kuščarjev in strupenih kač

Moški iz Mehike je v Köln prispel pred tremi tedni prek Istanbula v Turčiji. Po besedah tiskovnega predstavnika carinskega urada je bil 45-letnik, sicer gasilec, "opazno nervozen", ko je šel skozi izhod, namenjen potnikom, ki nimajo ničesar za prijaviti. Zato so cariniki z njegovih dlani odvzeli bris za prisotnost mamil, ki je pokazal sledi kokaina.

Zatem so preiskali njegov kovček, da bi morda našli skrita mamila. Ko pa so odprli steklenico šampona, so v njej namesto mamil našli več živih kač. Tudi v drugih plastičnih posodah krem so našli polno kač, kuščarje pa skrite v nogavicah.