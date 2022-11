V kovčku na letališču se je skrivala živa mačka

Ljudje skušajo na letalo pretihopati različne stvari, od prepovedanih drog pa vse do orožja in drugih nenavadnih stvari. To so se na lastne oči prepričali tudi uradniki na letališču JFK v New Yorku ko so v kovčku odkrili pravo mačko. Rentgenski aparat je poleg steklenice, kozarcev za vino in para japonk namreč prikazal tudi mačko v naravni velikosti.

Mačka je bila živa in nepoškodovana med tem ko je bila stlačena v kovček in na poti na letalo, kjer bi lahko umrla v prostoru za prtljago.