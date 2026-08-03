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V kovčku našli truplo ženske, v Atenah aretirali 26-letnika

Atene, 03. 08. 2026 06.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Elisabeth-Jane Ross

Grške oblasti so po odkritju trupla 38-letne Škotinje v kovčku v Atenah aretirale 26-letnega moškega. Ta naj bi zločin že priznal. "Proti 26-letnemu tujemu državljanu smo uvedli kazensko zadevo zaradi suma naklepnega umora, ropa in kršitve zakona o orožju," je v nedeljo sporočila policija.

26-letnega državljana Afganistana so aretirali po tem, ko so v zapuščeni stavbi v Atenah v kovčku odkrili truplo ženske. Gre za 38-letno humanitarno delavko in hčer uglednega odvetnika v Edinburghu, Škotinjo, ki je živela v Grčiji, Elisabeth-Jane Ross, piše Guardian.

Njeno truplo, zavito v blago in položeno v kovček, je 18. julija odkril brezdomec.

Osumljenca so že zaslišali, ta pa naj bi zločin tudi priznal. "Proti 26-letnemu tujemu državljanu smo uvedli kazensko zadevo zaradi naklepnega umora, ropa in kršitve zakona o orožju," je policija sporočila v nedeljo. V domu 26-letnika so namreč odkrili različno orožje. Obtožbo proti njemu naj bi vložili v ponedeljek.

Preiskovalci naj bi več dni tavali v temi, pri tem so navajali pomanjkanje prstnih odtisov ali DNK na kovčku. A osumljenec naj bi se kasneje izdal kar sam, in sicer z večkratno uporabo bančnih kartic pokojne. "Posneli so ga, kako je na različnih bankomatih dvignil denar," je za medij dejal neimenovani vir.

Iskanje morilca je otežilo tudi Britankino "razpršeno gibanje" dva dni pred njeno smrtjo. Pa tudi njena "zavajajoča" sporočila, ki jih je pred smrtjo pošiljala očetu in drugim članom družine. V njih jim je namreč sporočala, da "mora biti sama". V Grčijo je prispela 26. junija, kjer naj bi pri prijateljih ostala do 10. julija, nato pa odšla na neznani naslov, je še sporočila policija.

Osumljenca naj bi organi našli s ključi njenega najetega stanovanja, po poročanju grških medijev pa naj bi šlo za partnerja ene od žrtvinih prijateljic. Njegovo vpletenost naj bi kasneje potrdila tudi analiza videoposnetkov nadzornih kamer.

Še vedno ni znano, kako je Rossova umrla, vendar pa nekateri mediji poročajo, da naj bi 26-letnik policiji dejal, da je ob prihodu v njeno stanovanje v kopalnici odkril njeno truplo. Začetna obdukcija na kraju dogodka je pokazala, da na telesu Britanke ni bilo očitnih znakov poškodb ali boja, vendar pa slednje ne kaže na dokončne rezultate, saj je bilo truplo ob odkritju že v stanju razkrajanja. Preiskava se tako nadaljuje.

Med preiskavo so grški organi tesno sodelovali z britansko nacionalno agencijo za boj proti kriminalu (NCA) in škotsko policijo.

Elisabeth-Jane Ross atene smrt britanka

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