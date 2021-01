V kovčku poeta Patersona, prodanem na dražbi, našli 120 let staro čokolado

Gotovo pa si niso niti predstavljali, da jih bo v notranjosti njegovega potovalnega kovčka čakala čokolada. Konservatorji NLA so ob pogledu na sladko pregreho, ki se je skrivala med poetovimi osebnimi stvarmi, kar zastrmeli. Nepričakovana najdba je po 120 letih ostala razmeroma nedotaknjena, v originalnem zavitku in še vedno je videti dovolj dobro, da bi si jo človek želel pokusiti, poročajo avstralski mediji. Stanje, v katerem je, je tako precej presenetilo zaposlene v konservatorskem laboratoriju knjižnice.

Ko so zaposleni v Narodni knjižnici Avstralije (National Library of Australia - NLA ) nedavno na dražbi kupili osebne stvari slavnega avstralskega pesnika Andrewa Bartona 'Banja' Patersona , so si ob misli, kaj vse bodo našli med njegovo prtljago, najverjetneje zamišljali oblačila, kozmetiko, spominke, dokumente ...

Nepričakovan 'dodatek' so našli med pesnikovo zbirko dnevnikov, časopisnih izrezkov, ki jih je hranil in poezijo. Gre za prepoznavno, več kot stoletje staro škatlico Cadburyjeve čokolade, ki jo je med bursko vojno britanskim vojakom podarila kraljica Viktorija . Prav tako je najdena čokolada ena najstarejših Cadburyjevih, kar jih je bilo kdaj odkritih.

Pesnik, pisatelj in tudi novinar Banjo Paterson (1864–1941) je med drugim avtor balade Waltzing Matilda , ki velja kar za nekakšno neuradno avstralsko himno, napisal je tudi pesem The Man from Snowy River (v prevodu Mož iz zasnežene reke ), po kateri so leta 1982 posneli znameniti vestern.

"Ko smo jo odvili, je prostor napolnil kar precej 'zanimiv' vonj," je za ABC News povedala konservatorka avstralske narodne knjižnice Jennifer Todd. "To je bila stara Banjova škatlica čokolade, s koščki, ki so bili še vedno v ovoju." Tablice so prav tako še vedno bile ovite v srebrno folijo in slamo, na način, kot so jih pakirali nekoč.

Kraljica Viktorija je škatlice čokolade naročila kot nekakšen spominek in za tolažbo vojakom druge burske vojne med njihovimi bitkami. Buckinghamska palača je naročila okoli 36.000 kilogramov kakava, plačilo zanj pa naj bi šlo kar neposredno iz kraljičine denarnice. Legendarne čokoladice so izdelek znane britanske čokoladne manufakture Cadbury, ki je posladek ustvarila posebej za britanske čete. Na pločevinasti škatlici se v kraljevskem slogu 'bohotita' zapisa Južna Afrika, 1900 in Želim ti srečno novo leto, Victoria RI.