V kovčku skrival 23 kilogramov kokaina, zavohal ga je Maxim

Celotna pošiljka je na trgu mamil vredna približno 2,26 milijona evrov, poroča Daily Mail. Britanec, ki je prišel na letališče v Palmiri, od koder je želel nadaljevati let v prestolico Bogoto ter nato v Veliko Britanijo, se je zdel sumljiv policiji, zato ga je ta zaustavila. V akcijo je stopil policijski pes Maximo, ki je policiste opozoril na potovalni kovček, v katerem se je nahajala sumljiva vsebina.

Med prtljago so nato policisti našli 16 paketov s 23 kilogrami kokaina. "Tihotapec se je že pojavil pred preiskovalnim sodnikom in ostaja v priporu," je sporočili načelnik policijske uprave Valle del Cauca Ever Gomez.