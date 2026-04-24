V kozarcu otroške hrane Hipp našli 15 mikrogramov strupa

Tolikšno količino so po navedbah tožilstva našli izključno v kozarcu, najdenem v Avstriji, kar ne pomeni, da so enako količino strupa za podgane odkrili tudi v kozarcih, ki so jih našli na Češkem in Slovaškem.
Strokovnjaki iz Avstrijskega informacijskega centra za strupe na Dunaju in ene od bolnišnic v Berlinu so za nemško tiskovno agencijo dejali, da je nemogoče oceniti, kakšno nevarnost bi zaužitje strupa povzročilo, če ni znano, kakšne vrste strup je bil v kozarcih.
Policija navaja, da so skupno odkrili pet kozarcev otroške hrane, ki so vsebovali strup za podgane, in sicer v Avstriji, na Češkem in Slovaškem.
Avstrijska policija je o strupu za podgane v otroški hrani Hipp obvestila prejšnjo soboto. O sumljivih kozarcih so poročali tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.
Kot je v nedeljo sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer "korenje s krompirjem 190 gramov", pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.
