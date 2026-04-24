Tujina

V kozarcu otroške hrane Hipp našli 15 mikrogramov strupa

Dunaj, 24. 04. 2026 16.31 pred 32 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Otroške kašice Hipp

Toksikološka preiskava kozarca z otroško hrano znamke Hipp, ki so ga prejšnji teden našli v Avstriji, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane, je sporočilo avstrijsko tožilstvo. Pri tem ni navedlo, katero vrsto strupa za podgane je kozarec vseboval.

Tolikšno količino so po navedbah tožilstva našli izključno v kozarcu, najdenem v Avstriji, kar ne pomeni, da so enako količino strupa za podgane odkrili tudi v kozarcih, ki so jih našli na Češkem in Slovaškem.

Strokovnjaki iz Avstrijskega informacijskega centra za strupe na Dunaju in ene od bolnišnic v Berlinu so za nemško tiskovno agencijo dejali, da je nemogoče oceniti, kakšno nevarnost bi zaužitje strupa povzročilo, če ni znano, kakšne vrste strup je bil v kozarcih.

Policija navaja, da so skupno odkrili pet kozarcev otroške hrane, ki so vsebovali strup za podgane, in sicer v Avstriji, na Češkem in Slovaškem.

Avstrijska policija je o strupu za podgane v otroški hrani Hipp obvestila prejšnjo soboto. O sumljivih kozarcih so poročali tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

Kot je v nedeljo sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer "korenje s krompirjem 190 gramov", pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

gullit
24. 04. 2026 17.05
Pa v čevapčičih pa v otroški hrani, v medu,...povsod so že strupi, tudi v otroških igračah,...še dobro da je nas starejšo generacijo Černobil malo ojačal, da smo malo imuni :)
kryptix
24. 04. 2026 17.03
15 mikrogramov preveč
