V kratkem bi lahko izbruhnil ogromen ognjenik na Aljaski

Aljaški vulkanski observatorij (AVO) je sporočil, da izmerjene emisije potrjujejo, da se pod ognjenikom pretaka nova magma, kar kaže na možnost izbruha, poroča Daily Mail . V okolici so zaznali tudi povečano potresno aktivnost in deformacijo tal. Ti znaki kažejo, "da je izbruh v naslednjih nekaj tednih ali mesecih zelo verjeten, ne pa gotov," pojasnjujejo znanstveniki.

Če bi Mount Spurr izbruhnil, znanstveniki predvidevajo, da bi oblak pepela potoval na stotine milj stran in s strupenimi emisijami zajel prebivalce na bližnjih območjih.

"Medtem ko pričakujemo dodatne spremembe podatkov spremljanja pred izbruhom, je prav tako možno, da do izbruha pride z malo ali brez dodatnega opozorila," so opozorili znanstveniki. Mount Spurr je v zadnjih mesecih sicer doživel skupino manjših potresov.

Najnovejši znaki so bili povečanje emisij plinov, ki odražajo premike v lastnostih magme in aktivnosti pod vulkanom. Observatorij je izvedel dva poleta nad vulkanom in izmeril visoke ravni žveplovega dioksida, ogljikovega dioksida in drugih plinov. Ravni žveplovega dioksida so bile devetkrat višje od tistih, zaznanih decembra, zaradi česar je AVO izdal opozorilo.