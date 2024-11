V Kremlju vidijo Trumpove 'pozitivne signale', v Kijevu gledali drone

"Signali so pozitivni. Trump je pred izvolitvijo govoril o tem, kako vse dojema skozi dogovore, da lahko sklene dogovor, ki lahko pripelje do miru," je v objavljenem pogovoru za ruske državne medije dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. A je dodal, da je težko predvideti "do kakšne mere se bo Trump držal stališč, ki jih je zavzel med volilno kampanjo".

Ruski predsednik Vladimir Putin je dan po volitvah čestital Trumpu ob izvolitvi ter dejal, da bo sprejel njegov klic ali pa ga bo kar sam poklical. Na drugi strani je tudi Trump, ki je sicer po izvolitvi govoril z ukrajinskim predsednikom, dejal, da se bosta s Putinom zagotovo slišala.

Nova administracija pod vodstvom Trumpa se bo osredotočila na doseganje miru v Ukrajini, ne pa na to, da bi državi omogočila vrnitev ozemlja, ki ga je zasedla Rusija, pa je za britanski BBC dejal Trumpov politični svetovalec tako med letošnjo kot med predsedniško kampanjo leta 2016 Bryan Lanza. Kot je dejal, bo Trumpova administracija prosila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za realističen predlog za dosego miru v Ukrajini. "In če bo Zelenski dejal, da bo mir mogoč šele, ko bo Ukrajina dobila nazaj Krim, nam bo pokazal, da ne misli resno," je dejal in dodal: "Krima ni več".

Tiskovni predstavnik Trumpa se je od teh izjav sicer distanciral in dejal, da Lanza ne govori v Trumpovem imenu, poroča BBC.

Droni na Kijev, droni na Moskvo

Rusija je minulo noč na Ukrajino izstrelila 145 brezpilotnih letal, kar je največ v posameznem nočnem napadu v vojni doslej, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pred tem je bil najmočnejši ruski napad z brezpilotnimi letali na Ukrajino zabeležen 18. oktobra, ko naj bi bilo izstreljenih 135 dronov.

"Sinoči je Rusija izstrelila rekordnih 145 šahidov in drugih bojnih brezpilotnih letal proti Ukrajini," je zapisal Zelenski. Ob tem je znova pozval zahodne partnerje Kijeva, naj povečajo njegove zaloge, da bi tako lahko zaščitili ukrajinsko nebo.