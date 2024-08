V Kursku razglašene izredne razmere, ukrajinske sile naj bi napredovale

Nepričakovani vdor Ukrajine v rusko regijo Kursk se nadaljuje, ruski predsednik pa je sklical sestanek z najvišjimi uradniki na področju obrambe. Po poročanju ruskih vojaških blogerjev naj bi ukrajinske sile napredovale proti severu, morda celo okoli 15 kilometrov od meje, ob avtocesti severno od obmejne vasi Sverdlikovo in v bližini pomembnega vozlišča za prenos zemeljskega plina.

V sredo zvečer je tudi ukrajinski poslanec Oleksij Hončarenko poudaril, da je ukrajinska vojska vzpostavila nadzor nad plinskim vozliščem Sudža, ki je glavni plinski objekt, ki sodeluje pri tranzitu zemeljskega plina iz Rusije v EU prek Ukrajine. Ta tranzit se je tudi med vojno nadaljeval, gre namreč za edino vstopno točko za ruski plin v EU. Hončarenko je na družbenih omrežjih zapisal, da sicer ni siguren kakšen je "načrt" nadaljnjega vdora, a da bo to "pokazalo Evropejcem in Američanom, da je Rusijo mogoče in treba napasti".

"Svetu kažemo, da se ne sme bati eskalacije ali Putinovega odziva. Reakcije ni," je dejal. "Prvič po drugi svetovni vojni je rusko ozemlje, ki je mednarodno priznano zasedeno in Putin se ni obrnil k jedrskim raketam in tako naprej." Po njegovih besedah bo vdor tudi Rusijo prislil, da premakne svoje enote v regijo, to pa bi posledično zmanjšalo število napadov v vzhodni Ukrajini.

Izredne razmere v regiji Kursk trajajo od 7. avgusta, operativne razmere pa ostajajo težke, je potrdil Smirnov. Več tisoč civilistov je bilo evakuiranih, 300 ljudi pa je bilo čez noč nastanjenih v začasnih bivališčih, poroča Guardian.