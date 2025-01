V Kursku ubit četniški 'vojvoda'

"Ponoči 2. januarja je v težkih bitkah za osvoboditev oblasti Kursk kot heroj padel naš prijatelj in brat, komandir jurišnega voda, Bratislav Živković ," so javnost obvestili nekateri ruski kanali na Telegramu.

Kljub temu, da je dolgo sodeloval na fronti, se je večkrat vračal tudi v domovino, kjer je bil aretiran zaradi suma pri novačenju srbskih državljanov za sodelovanje v oboroženih spopadih v tujini. Kandidatom naj bi nudil 200 evrov, sredstva pa naj bi prihajala neposredno iz samooklicanih republik Doneck in Lugasnk.

Leta 2017 so ga v Romuniji razglasili za grožnjo nacionalni varnosti in mu prepovedali vstop v državo za 15 let, potem ko so ga zasačili pri fotografiranju radarjev na obali Črnega morja in poskusu posredovanja koordinat. Prepoved se je nato razširila tudi na druge članice Nata.

Živković se je za kratek čas preselil v Bolgarjo, nato pa v Rusijo, kjer naj bi krepi sodelovanje z vojaškimi in političnimi strukturami.

Povezan je bil z različnimi skrajno desnimi organizacijami kot je Unité Continentale. Ukrajinske oblasti so jo leta 2018 razglasile za ekstremistično zaradi podpore proruskim upornikom v Donbasu.

Ukrajinska vojska je sicer danes v Kursku sprožila obsežen protinapad.