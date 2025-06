V LA prihajajo marinci, napotenih še 2000 pripadnikov nacionalne garde

Protesti so v drugem največjem mestu v ZDA izbruhnili prejšnji teden zaradi racij in aretacij zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice).

Trump je v soboto zvečer odobril napotitev 2000 pripadnikov nacionalne garde Kalifornije, navkljub nasprotovanju Gavina Newsoma in ne glede na to, da protesti v Los Angelesu do takrat niso bili niti množični niti nasilni.

Nasilje je potem izbruhnilo v nedeljo, ko so varnostne sile s solzivcem in gumijevkami napadle protestnike. Eden od videoposnetkov kaže, kako je policist namerno in brez provokacije z gumijastim nabojem ustrelil dopisnico avstralske televizije, ki je poročala s prizorišča.

Protestniki so zažgali nekaj avtomobilov in blokirali avtocesto, policija pa je v petih dneh protestov aretirala 56 ljudi. Protesti proti Trumpovi politiki do priseljencev in Los Angelesu so nato v ponedeljek potekali najmanj po 25 zveznih državah ZDA, je poročala televizija CBS.

Trump je medtem zaostril retoriko, novinarjem dejal, da nemire sprožajo vstajniki, in celo namignil na aretacijo Newsoma. Županja Los Angelesa Karen Bass pa je za CNN izjavila, da so incidenti omejeni na nekaj ulic. Poudarila je, da nemirov niti ni bilo, dokler Trump ni aktiviral nacionalne garde.