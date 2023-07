V ladjedelnici v Trogirju se je zrušil zid, ena oseba umrla

"Na kraju dogodka je bilo najdeno truplo moškega. O dogodku je bilo obveščeno pristojno državno pravobranilstvo in inšpektor za varstvo pri delu, sledi preiskava," je sporočila Policija. Na mesto nesreče so bile napotene interventne službe.

Kot je poudarila Paulina Ilić, predsednica uprave Marina & Yacht Service Centra Trogir, na tem objektu že zadnjih 20 let izvajajo sanacije strehe. "V prostoru so bili trije delavci. Ne vemo, kako je prišlo do tega, to bo potrdila preiskava. Dva delavca sta v bolnišnici in nista življenjsko ogrožena, tretji pa je na žalost umrl."