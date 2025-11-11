V lamborghiniju umrl ruski kriptomilijonar, po cesti 'leteli' bankovci

36-letni Aleksej Dolgikh je bil drugi najbolj znan ruski kripto trgovec. Dolgikh naj bi bil v zadnjih nekaj mesecih na črni listi ruskih bank zaradi suma pranja denarja. Od nakupa lamborghinija pred komaj 15 meseci je nabral skupno 586 prometnih kazni. Večina jih je bila zaradi prekrškov zaradi hitrosti, poročajo lokalni mediji.

Kot poroča The Sun, je v nedeljo umrl v prometni nesreči v Moskvi. Z lamborghinijem je v zgodnjih jutranjih urah trčil v zaščitno ograjo, vozilo se je obrnilo na streho, pri čemer se je vnelo. Deli avtomobila so poleteli čez most, po avtocesti pa so bili raztreseni kupi denarja, opisujejo očividci.