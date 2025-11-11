V lamborghiniju umrl ruski kriptomilijonar, po cesti 'leteli' bankovci

36-letni Aleksej Dolgikh je bil drugi najbolj znan ruski kripto trgovec. Dolgikh naj bi bil v zadnjih nekaj mesecih na črni listi ruskih bank zaradi suma pranja denarja. Od nakupa lamborghinija pred komaj 15 meseci je nabral skupno 586 prometnih kazni. Večina jih je bila zaradi prekrškov zaradi hitrosti, poročajo lokalni mediji.
Kot poroča The Sun, je v nedeljo umrl v prometni nesreči v Moskvi. Z lamborghinijem je v zgodnjih jutranjih urah trčil v zaščitno ograjo, vozilo se je obrnilo na streho, pri čemer se je vnelo. Deli avtomobila so poleteli čez most, po avtocesti pa so bili raztreseni kupi denarja, opisujejo očividci.
Kriptomilijonar, ki so ga sumili pranja denarja, in eden od njegovih sopotnikov, Ivan Solovjov, sta bila mrtva na kraju nesreče. Nikita Tezikov in Kirill Mochalov pa sta bila s hudimi poškodbami odpeljana v bolnišnico, a sta čudežno preživela.
Državni prometni inšpektorat je potrdil, da je Dolgikh izgubil nadzor nad vozilom, ko je trčil v ograjo, zaradi česar se je avtomobil prevrnil. V nekaj sekundah je izbruhnil velik požar. Moskovsko tožilstvo je sporočilo: "Po prvih informacijah je voznik lamborghinija ponoči na mednarodni avtocesti trčil v oviro, nakar se je vozilo prevrnilo in zagorelo. V nesreči sta umrla dva moška, dva sta hospitalizirana. Vzrok in vse okoliščine nesreče preiskujemo."
