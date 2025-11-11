Svetli način
Tujina

V lamborghiniju umrl ruski kriptomilijonar, po cesti 'leteli' bankovci

Moskva, 11. 11. 2025 07.16 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K.
V Moskvi je v prometni nesreči umrl kriptomilijonar Aleksej Dolgikh. S svojim lamborghinijem je s hitrostjo 145 kilometrov na uro trčil v zaščitno ograjo, vozilo se je prevrnilo in zagorelo. Z njim v avtomobilu so bili še trije sopotniki. Dolgikh in eden od sopotnikov sta umrla na kraju, dva pa se po čudežnem preživetju zdravita v bolnišnici.

36-letni Aleksej Dolgikh je bil drugi najbolj znan ruski kripto trgovec. Dolgikh naj bi bil v zadnjih nekaj mesecih na črni listi ruskih bank zaradi suma pranja denarja. Od nakupa lamborghinija pred komaj 15 meseci je nabral skupno 586 prometnih kazni. Večina jih je bila zaradi prekrškov zaradi hitrosti, poročajo lokalni mediji.

Kot poroča The Sun, je v nedeljo umrl v prometni nesreči v Moskvi. Z lamborghinijem je v zgodnjih jutranjih urah trčil v zaščitno ograjo, vozilo se je obrnilo na streho, pri čemer se je vnelo. Deli avtomobila so poleteli čez most, po avtocesti pa so bili raztreseni kupi denarja, opisujejo očividci.

Kriptomilijonar, ki so ga sumili pranja denarja, in eden od njegovih sopotnikov, Ivan Solovjov, sta bila mrtva na kraju nesreče. Nikita Tezikov in Kirill Mochalov pa sta bila s hudimi poškodbami odpeljana v bolnišnico, a sta čudežno preživela.  

Državni prometni inšpektorat je potrdil, da je Dolgikh izgubil nadzor nad vozilom, ko je trčil v ograjo, zaradi česar se je avtomobil prevrnil. V nekaj sekundah je izbruhnil velik požar. Moskovsko tožilstvo je sporočilo: "Po prvih informacijah je voznik lamborghinija ponoči na mednarodni avtocesti trčil v oviro, nakar se je vozilo prevrnilo in zagorelo. V nesreči sta umrla dva moška, dva sta hospitalizirana. Vzrok in vse okoliščine nesreče preiskujemo."

daiči
11. 11. 2025 08.56
loh ti kupš lambota če maš dnar, sam nemorš pa kupt skilsov za vozt lambota hitr...no zdj se je nauču, aja ne, ni se, zdj je mrtov
ODGOVORI
0 0
proofreader
11. 11. 2025 08.53
+1
Kako to mislite bankovci, a ne zaupa v kripto?
ODGOVORI
1 0
Tine990
11. 11. 2025 08.51
+2
Revez glede na to koliko ke robi gaber golob samo v letosnjem letu pospravil v zep!!!
ODGOVORI
2 0
Buci in Bobo
11. 11. 2025 08.50
-2
Se je scvrl skupaj s kešom.
ODGOVORI
0 2
PegySue
11. 11. 2025 08.50
+0
Pa se je ustavilo divjanje,predno bi ubil še koga na cesti. Dobra stran vsega je,da mu tokrat kazni za prehitro vožnjo ne bo potrebno plačati... ;)
ODGOVORI
1 1
koral45
11. 11. 2025 08.50
+0
A ker je milijonar ne rabi biti na fronti, za tja so dobri korejci pa čečeni.
ODGOVORI
1 1
Potouceni kramoh
11. 11. 2025 08.49
+0
Sam dejte sporočit da vemo a so leteli po zraku kopejke rublji al groši?
ODGOVORI
1 1
24bata
11. 11. 2025 08.45
+0
Gre za doz daj za neznano osebo a verjetno ga je na naslovnice poslal lamborghini.Kaj se dogaja na Krimu bi lahko tudi kaj napisali.
ODGOVORI
2 2
Rudar
11. 11. 2025 08.48
+1
Krim je zaenkrat še okupiran.
ODGOVORI
2 1
Buci in Bobo
11. 11. 2025 08.51
+0
Od kod lamborghini v Rusiji? A ni embargo???
ODGOVORI
1 1
Emyy
11. 11. 2025 08.41
-2
Zadnje case samo bogati umirajo v Rusiji
ODGOVORI
0 2
dule100
11. 11. 2025 08.40
+2
Putin je spet enega ponesrečil!😂
ODGOVORI
4 2
ivan z Doba
11. 11. 2025 08.39
+2
Razen avta, škoda ni velika.
ODGOVORI
4 2
sabro4
11. 11. 2025 08.39
-3
@Zukrija,.....nič se ne naslajaš z prsotaškimi, kje si?
ODGOVORI
0 3
M.M.Miša
11. 11. 2025 08.36
+3
Glede na tako število prometnih prekrškov , je nezaslišano ,da človek obdrži izpit . Ogrozil je sopotnike žalostno . Žal ,dobil je kar je iskal .
ODGOVORI
3 0
progresivnidaveknastanovanja
11. 11. 2025 08.34
+2
a to je ta....lambo....to the moon...itd, ki je vodilo vsem kripto vlagateljem? Se pravi da je enjoy staying poor boljša varianta v tem primeru?
ODGOVORI
2 0
Šarjan Marec
11. 11. 2025 08.31
+11
Ta ima prekrškov skor tolk kot zaščiteni na dolenjskem
ODGOVORI
11 0
luckyss.1
11. 11. 2025 08.30
+12
Kako pa to,d a niso po cesti leteli bitcoini ?
ODGOVORI
12 0
graf
11. 11. 2025 08.27
+13
586 prometnih kazni 😮 !? Tip je mislil da zakoni zanj ne veljajo , je potem Darwin naredil red ...
ODGOVORI
14 1
asdfghjklč
11. 11. 2025 08.24
+7
Škode itak ni nobene, saj je očitno bil putlerjev podpornik, ker drugače bi že bil na fronti.
ODGOVORI
12 5
NotMe
11. 11. 2025 08.21
+19
500 prekrškov v dobrem letu? Hja, še dobro, da je Matilda vzela le njega in njegovega kamerada in da ni treščil v kako mamico z vozičkom ali skupino šolarjev na izletu.
ODGOVORI
19 0
Port__CN
11. 11. 2025 08.21
+1
Pri 140 ne veš če se pelješ ,občutek je počasna vožnja, če te pa kaj zadane je lahko vse mogoče dva skoraj brez praske !
ODGOVORI
2 1
