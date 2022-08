V Latviji porušili 80-metrski spomenik iz časa Sovjetske zveze

Tik preden je obelisk v četrtek padel v ribnik v Parku zmage, so delavci z gradbenimi stroji prekopali tla pod skoraj 80 metrov visokim spomenikom. Šlo je za večdnevni projekt, saj so v okolici veljala zaostrena varnostna pravila.

Rušenje je s ploskanjem pospremilo tudi nekaj obiskovalcev in radovednežev. To je bil še zadnji v nizu sovjetskih spomenikov, ki so bili porušeni po ruski invaziji na Ukrajino. "Odstranili smo brazgotino, ki jo je pustila Sovjetska zveza," je dogodek opisal eden izmed obiskovalcev.

Zunanji minister Edgars Rinkevičs je na Twitterju dejal, da so z odstranitvijo spomenika "zaprli še eno bolečo stran zgodovine in sedaj že gledajo proti boljši prihodnosti."

"Narobe in zelo slabo je, da so porušili spomenik v spomnim vojakom, ki so umrli v vojni," pa menijo tisti, ki se z rušenjem niso strinjali. Rušenje je pospremila tudi skupina protestnikov.

Obelisk je bil sestavljen iz petih stolpov s tremi zvezdami na vrhu in je bil postavljen med dva druga kipa. Skupina treh vojakov in ženske je predstavljala domovino.