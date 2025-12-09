Svetli način
Tujina

Pod lažnim nosečniškim trebuhom skrivala kokain

Madrid, 09. 12. 2025 17.11 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
10

Na letališču v španski prestolnici so prijeli potnico, ki je skušala v državo pretihotapiti 13 paketov kokaina. Ženska se je pretvarjala, da je noseča, v resnici pa je pod majico skrivala prepovedano drogo.

Potnico so ujeli med rutinskim pregledom na letališču Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ker se njeni odgovori niso skladali, so policisti posumili, da nekaj skriva.

Mlada ženska si je nato prostovoljno odstranila silikonski nosečniški trebuh, pod katerim je skrivala 13 paketov kokaina, v katerih je bilo več kot dva kilograma te prepovedane droge, poroča španska televizija Antena 3.

Policisti so žensko pridržali zaradi kaznivega dejanja zoper javno zdravje.

Potnici po pisanju španskih medijev grozi zaporna kazen od šest do 12 let. V primeru, da bo v postopku sodelovala z oblastmi, bi ji lahko sodišče dosodilo nekoliko nižjo kazen.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kuki_9
09. 12. 2025 18.33
+1
Glede na to koliko droge je že pri nas, sklepam, da na našem letališču še niso slišali za rutinske preglede. Malo si naj pogledajo tujce kaj delajo, samo pesa spustijo med kufre in če zavoha, se usede, pol pa dobi priboljšek za nagrado, v glavnem za čas posla jih dobijo
ODGOVORI
1 0
ZIPPO
09. 12. 2025 18.27
+2
V južni Ameriki se ne bi videla iz zapora.....
ODGOVORI
2 0
Artechh
09. 12. 2025 18.21
+3
Toj pa to k ni naredila splava ..
ODGOVORI
3 0
Verus
09. 12. 2025 18.30
:D
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
09. 12. 2025 18.21
+4
Foll je zblaznel od hrepenenja po kešu.
ODGOVORI
4 0
Killing of Hind Rajab
09. 12. 2025 18.19
+1
prezgodnji porod ...pa težko je donosila...
ODGOVORI
1 0
mario7
09. 12. 2025 18.00
-3
sds pa v jok
ODGOVORI
3 6
Jejzus
09. 12. 2025 17.47
+5
EU in NATO sankcije Španiji, ker dovoli prehod droge v Evropo. Dovoljena so vsa sredstva tudi vojaške akcije. Sploh, ker Španija malo drugače razmišlja ( NATO, Izrael, Evrovizija...)
ODGOVORI
5 0
cilinderr
09. 12. 2025 17.39
+3
hahhaha ker iq ženske da gre takole čez carino
ODGOVORI
4 1
mackon08
09. 12. 2025 17.39
+7
Ta j evelika optimistka, v španiji psi povohajo prtljago in težko, da stakšnim tovorom uspeš. Na vsakem koraku so nameščeni policaji in ogledujejo potnike.
ODGOVORI
8 1
