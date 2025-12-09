Pod lažnim nosečniškim trebuhom skrivala kokain

Potnico so ujeli med rutinskim pregledom na letališču Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ker se njeni odgovori niso skladali, so policisti posumili, da nekaj skriva.
Mlada ženska si je nato prostovoljno odstranila silikonski nosečniški trebuh, pod katerim je skrivala 13 paketov kokaina, v katerih je bilo več kot dva kilograma te prepovedane droge, poroča španska televizija Antena 3.
Policisti so žensko pridržali zaradi kaznivega dejanja zoper javno zdravje.
- FOTO: Španska policija
Potnici po pisanju španskih medijev grozi zaporna kazen od šest do 12 let. V primeru, da bo v postopku sodelovala z oblastmi, bi ji lahko sodišče dosodilo nekoliko nižjo kazen.
