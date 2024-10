V le štirih minutah iz trgovine odnesli več kot 100 luksuznih predmetov

Francoska policija se še posebej v Parizu že leta sooča s posebno nadlogo. Mesto luči in ljubezni z bogato ponudbo ni magnet samo za turiste. Zaradi številnih trgovin z izdelki najprestižnejših blagovnih znamk ga prav radi obiščejo tudi nepridipravi, ki si v zavetju noči v trgovinah in galerijah postrežejo z nakitom, dragulji, dragimi urami, umetninami in drugimi luksuznimi dobrinami. Zadnja tarča roparjev je bila trgovina Louis Vuitton. V zgolj štirih minutah so iz trgovine ukradli več kot 100 luksuznih predmetov, v vrednosti skoraj milijon evrov.