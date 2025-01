V led in sneg ukleščena Britanija: ohromljen cestni in zračni promet

"Naše vzletno-pristajalne steze so začasno zaprte zaradi velike količine snega. Letališke ekipe se trudijo, da bi jih čim prej očistile," so dopoldan sporočili z manchestrskega letališča. Leti sicer niso bili ustavljeni dolgo, a kot so na letališču poudarili, je bila varnost potnikov takrat njihova prednostna naloga. "Cenimo vašo potrpežljivost in vas prosimo, da pri svoji letalski družbi preverite najnovejše informacije o letih," so dodali.

Kot poroča Sky News, so britanski vremenoslovci že predhodno opozorili, da lahko temperature na nekaterih območjih padejo celo do –16 stopinj Celzija. Ob tem so izdali več opozoril pred snegom, ledom in meglo.

Obilno sneženje je prizadelo predvsem jugozahod Otoka; v Devonu in Cornwallu so snežne padavine za dlje časa zaustavile promet. V dolgih kolonah vozil so zaradi "manjših incidentov" obstali tudi snežni plugi.