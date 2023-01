V ledenem gozdu, odrezan od sveta, se skriva pred Putinovim vpoklicem

Adam Kalinin je bil že, odkar se je začela vojna v Ukrajini, glasen nasprotnik te krvave morije. Tako je med drugim preživel dva tedna v priporu, ker je na stanovanjsko stavbo obesil plakat s sporočilom: "Ne vojni!"

Ko je Rusija septembra 2022 začela mobilizirati civiliste za odhod v Ukrajino, ni želel tvegati, da bi ga poslali na fronto, kjer bi moral ubijati Ukrajince. A hkrati ni želel zapustiti Rusije. Tu so ga zadrževali prijatelji, 'denarnica' in nepripravljenost zapustiti življenje, kot ga pozna. "Težko mi je bilo stopiti iz cone udobja. Tudi življenje v gozdu sicer ni najbolj udobno, a psihološko mi je bilo pretežko kar oditi in zapustiti domovino," pripoveduje za BBC.

Tako se je poslovil od žene in se odpravil v gozd, kjer v šotoru zdaj živi že skoraj štiri mesece. Za dostop do interneta uporablja anteno, ki jo je pritrdil na visoko drevo. Elektriko pa proizvaja s pomočjo solarnih panelov. Kot opisuje, je v tem času preživel temperature tudi do –11 stopinj Celzija. Zaloge hrane in vode pa mu redno prinaša njegova žena. Življenje brez povezav z zunanjim svetom je namreč, kot je prepričan, najboljša možnost, da se izogne vpoklicu na bojišče. Če mu oblasti poziva ne vročijo osebno, ga namreč ne morejo prisiliti, da odide v vojno, pojasnjuje.