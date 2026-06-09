V lesu skrili več kot 100 ton droge, vse so zasegli

"Zahvaljujoč skupnim prizadevanjem tožilstva, pomorske policije in carine smo zasegli 1080 ton lesa, ki je vseboval različne droge, kar je močan udarec za organiziran kriminal v naši državi," je po poročanju agencije sporočila carinska uprava.

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V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednost na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot sedem milijard evrov, so še dodali v izjavi.

Po šestmesečni preiskavi so oblasti odkrile 45 zabojnikov z lesom iz Bolivije, v katerih so bile tudi droge.

Količina zaseženega blaga se lahko še poveča, saj pristojni pregledujejo tudi druge sumljive zabojnike.