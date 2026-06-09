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V lesu skrili več kot 100 ton droge, vse so zasegli

Santiago de Chile, 09. 06. 2026 13.04 pred 44 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Zsseg droge v Čilu

Čilske oblasti so sporočile, da so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi.

"Zahvaljujoč skupnim prizadevanjem tožilstva, pomorske policije in carine smo zasegli 1080 ton lesa, ki je vseboval različne droge, kar je močan udarec za organiziran kriminal v naši državi," je po poročanju agencije sporočila carinska uprava.

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V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednost na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot sedem milijard evrov, so še dodali v izjavi.

Po šestmesečni preiskavi so oblasti odkrile 45 zabojnikov z lesom iz Bolivije, v katerih so bile tudi droge.

Količina zaseženega blaga se lahko še poveča, saj pristojni pregledujejo tudi druge sumljive zabojnike.

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