V letalskem oporišču zveze Nato v Nemčiji zvišali stopnjo ogroženosti

Tiskovni predstavnik nemške policije je medtem danes pojasnil, da je na lokaciji prisotna policija, a ker je preiskava v teku ni mogel podati podrobnosti o potencialni grožnji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Smo v stalnem stiku z ustreznimi varnostnimi in pravosodnimi organi ter organi v Natovi bazi v Geilenkirchnu," je še dodal.

Tudi tiskovni predstavnik oporišča Christian Brett ni podal pojasnil glede groženj, je pa sporočil, da so vse zaposlene, ki niso potrebni za normalno delovanje oporišča, poslali domov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prav tako je zavrnil ugibanja, da naj bi bazo preleteli droni. "To je absurdno," je nadaljeval in dodal, da so preleti nad bazo za nepooblaščena letala prepovedani, zračni prostor pa je strogo nadzorovan.

V oporišču Geilenkirchen so sicer nameščena izvidniška letala AWACS, ki jih zveza Nato uporablja od leta 1980.

Že v sredo poostrili varnost

Nemška vojska je že v sredo poostrila varnost v vojaških objektih po državi, potem ko sta dva moška v preteklem tednu preplezala ograjo pomorskega oporišča v mestu Wilhelmshaven na obali Severnega morja, oporišče Köln-Wahn pa so zaradi suma sabotaže začasno zaprli, je danes sporočila tiskovna predstavnica bundeswehra.

Po besedah tiskovne predstavnice se je vojska na incidenta odzvala hitro in celovito, in sicer s poostrenim nadzorom, okrepljenimi patruljami, pregledi ograj in drugih tehničnih sistemov, zaprtjem nekaterih območij in posodobljenimi varnostnimi navodili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovna predstavnica je ob tem potrdila, da sta minulo sredo dva moška preplezala ograjo oporišča Wilhelmshaven. Po pisanju revije Der Spiegel naj bi šlo za mornarja z ladje, zasidrane v bližini, ki naj bi si očitno želela pobliže ogledati vojaške ladje.

Še en incident pa se je prejšnji teden zgodil v oporišču Köln-Wahn na zahodu države, ki so ga začasno zaprli zaradi suma poskusa vdora in suma sabotaže. Policija je od vojske prejela opozorilo o domnevnem vdoru nepooblaščene osebje na območje, vendar kasneje niso našli nikogar, so pa odkrili luknjo v ograji vodovoda.

Vojska je nato po lastnih navedbah odkrila nenormalne vrednosti v vzorcih vode, zaradi česar je obstajal sum, da je bila voda namerno onesnažena. Vendar pa ob vnovičnem pregledu v njej niso zaznali prekoračenih mejnih vrednosti.

Oporišče Köln-Wahn je sicer pomembno vozlišče za vojaško podporo Ukrajini. Ukrajinski vojaki po usposabljanju v Nemčiji od tam redno odhajajo domov prek Poljske.