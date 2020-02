V letalski nesreči na istanbulskem letališču trije mrtvi

Včeraj so mediji poročali o eni smrtni žrtvi, po zadnjih podatkih pa so v nesreči umrli trije ljudje, več kot 170 je poškodovanih, piše BBC.

Na kraj so nemudoma napotili reševalce, gasilce in policijo.

Na krovu tudi otroci

Letalo zasebne letalske družbe je sicer prispelo iz Izmirja, poroča turški portal sabah.com.tr.Na kraj so nemudoma napotili reševalce, gasilce in policijo. Na krovu je bilo 177 oseb, so sporočile oblasti. Boeing 737 je poskušal pristati v močnem vetru in dežju. Večina potnikov na krovu je bila turških državljanov, a mediji poročajo, da je bilo na letu 22 državljanov iz 12 drugih držav. Na krovu naj bi bilo tudi nekaj otrok.