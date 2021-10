V letalski nesreči pri Milanu umrl romunski milijarder Dan Petrescu

Dve družini, veliki prijatelji, ki sta zapustili italijanski Linate in se odpravili v Olbijo na Sardinijo na počitnice – družina tajkuna Dana Petrescuja in družina mladega milanskega poslovneža Filipa Nascimbeneja. Gre za osem žrtev letalske nesreče v Milanu San Donato. Po poročanju letalske agencije ANSV, ki je začela preiskavo, se je smrtna nesreča zgodila nekaj minut po vzletu letala z milanskega letališča Linate. Črno skrinjico letala so odkrili, poroča italijanski Corriere della Sera.

Da bi se izognil režimu Nicolaea Ceausescuja, se je preselil v Nemčijo, v Romunijo pa se je vrnil po letu 1989, kjer je zgradil svoj tri milijarde evrov vreden imperij, ki ga sestavljajo prestižne poslovne zgradbe in verige nakupovalnih centrov, kot sta Metro in Real.

Stavba, v katero se je letalo zaletelo, je bila zaradi obnove v času nesreče prazna, sicer pa se uporablja kot prostor za pisarne in parkirišče za avtobuse. Na mestu nesreče je nato izbruhnil požar, na kraj pa je nemudoma prispelo več sto gasilcev, policistov in reševalcev.

Očividci, ki živijo okoli 200 metrov od kraja nesreče, so za italijanske medije povedali, da so zaslišali močan hrup, ko so pogledal skozi okno, pa so zagledali 'ognjeno kroglo'. "Motor je zajel požar, letalo pa je hitro padalo. Nobenih manevrov ni bilo videti, letalo je samo strmoglavilo," so dejali.