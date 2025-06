V letalski nesreči umrlo vsaj 270 ljudi, uradno število še ni znano

Po petkovi tragični nesreči letala, ki je minuto po vzletu strmoglavilo na poseljeno območje v indijskem Ahmedabadu, še vedno ni uradno znano število umrlih. V bolnišnici sicer trdijo, da so k njim pripeljali trupla 270 ljudi, njihovo prepoznavanje še poteka. Medtem so začeli varnostno preverjati vse Boeinge 787, ki so v lasti družbe Air India.