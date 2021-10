V letu 2020 na Tripadviserju lažnih skoraj milijon ocen

Leta 2019 je skupina potrošnikov Which? izvedla analizo 250.000 mnenj o hotelih, s katero so prišli do zaključka, da je imela vsaka sedma objava oziroma ocena "očitne znake", da gre za lažni komentar. Tripadvisor je analizo označil za netočno, saj da je bila preveč poenostavljena, poroča The Guardian .

Tripadvisor, platforma z nasveti za doživetja in storitve na potovanjih, je v svojem drugem poročilu o preglednosti (prvega so objavili leta 2019) ugotovil, da je bilo s pomočjo algoritma za moderiranje 67,1 odstotka lažnih mnenj izločenih, še preden so bila dejansko objavljena.

Poročilo, ki so ga objavili v sredo, vključuje tudi podrobnosti o plačanih ocenah. Kaj so plačane ocene? Podjetja, ki so se želela na Tripadvisorjevem seznamu uvrstiti višje in biti posledično deležna različnih privilegijev, so za ocene gostom plačala. Podjetje je dejalo, da so lani plačane ocene odstranili iz 131 držav, največ jih je bilo iz Indije, vendar so se nanašale tudi na dejavnosti in storitve zunaj države. Indija se je posledično uvrstila v sam vrh držav z največ plačanimi objavami. Rusija je medtem izpadla s seznama top desetih držav.

"Čeprav smo, v skladu z nižjim številom potovanj, pregledali manj oddanih mnenj in komentarjev, število lažnih ocen, ki seveda ne temeljijo na pravih izkušnjah strank, ni sledilo temu trendu. Naša ekipa je zato ostala pozorna in učinkovita pri iskanju morebitnih goljufov, zato se je delež objav, ki smo jih zavrnili ali odstranili v primerjavi z letom 2018, povečal," so zapisali v poročilu.