V letu 'ženskih volitev' Američanke zapuščajo Trumpa

Trump je 2016 dobil podporo 50 odstotkov belih volivk Pensilvanije ( Hillary Clinton 47 odstotkov), sedaj različne ankete kažejo, da njegov tekmec za Belo hišo Joe Biden pri njih vodi za 13 odstotnih točk. Podobna zgodba se ponavlja po vseh ZDA, naraščajoči odpor žensk do Trumpa se je razširil tudi na rdeče države (v ZDA je rdeča barva konservativnega pola), zaradi česar se majejo tudi Iowa, Georgia in celo Teksas. Morda sta na vrhu glasovnic dva bela sedemdesetletnika, toda 2020 bodo ženske volitve, ugotavljajo politični analitiki.

Juliann Bortz iz Pensilvanije je pred štirimi leti menila, da je čas za nov, poslovni pristop k politiki in da ne more škoditi, če bo glasovala za Trumpa. " Nisem imela prav. O, fant, kako sem se motila, " te dni ugotavlja 71-letna demokratka iz doline Lehigh, delavskega območja, ki vedno niha med republikanci in demokrati. Po njenih besedah so jo laži, sejanje razdora in Trumpovi napadi na veterane prepričali, da bo znova glasovala za demokrate. Podobno razmišljajo številni njeni prijatelji in sosedje, ki se odrekajo republikancem. " Norčujemo se, da bi morali ustanoviti skupino 'žal nam je', " se le na pol šali Bortzova.

Mnoge grize slaba vest, Becky iz Iowe je bilo žal že nekaj tednov po volitvah 2016, na katerih je podrla nekdanjega zvezdnika resničnostne televizije. " Začela sem razmišljati: 'O, moj bog, kaj sem storila? Kaj smo storile vse me? Kaj je bilo tako groznega pri Hillary', " je dejala za The Guardian. Po njenih besedah je Trump izvrsten lažnivec, prepričal jo je, da je Clintonova nevredna zaupanja. Te dni ga imenuje antikrist in trdi, da bi glasovala za kogar koli, samo da kandidira proti njemu.

Američanke so daleč najbolj zanesljiv del volilnega telesa, že od 1984 vedno presežejo moške po številu oddanih glasov, zato je njihovo politično razpoloženje ključnega pomena za zmago. Še posebej, ker se v državi poglablja spolni prepad – moški se še vedno v večji meri opredeljujejo kot republikanci, ženske vse bolj kot demokratke. Dr. Keesha Middlemass iz univerze Howard v Washingtonu ob tem opozarja, da volivke niso monolit, pač pa preplet različnih ras, porekel, z različnimi dohodki in različno izobrazbo. Toda vsem je vse bolj skupno, da glasujejo proti predsedniku. Najbolj odločno temnopolte Američanke, po anketi organizacije Pew jih Bidna podpira kar 91 odstotkov, nekoliko manj enostranska je prednost pri latino volivkah (za Bidna jih je 67 odstotkov), Trump ima še vedno 3 odstotne točke prednosti pri belih Američankah. Toda to gre na račun podeželank, v predmestjih (57 odstotkov za Bidna) in v mestih (73 odstotkov za Bidna) krepko izgublja.

Na tisoče Američank je že pozimi 2017 vneto pletlo rožnate čepice in se nato dan po prisegi Trumpa množično podalo na protestni pohod po Washingtonu. Od takrat število zgroženih in jeznih volivk samo še narašča, prepad med moškimi in ženskami pa še nikoli ni bil tako velik. Že leta ga poganja pokroviteljski in ponižujoč odnos predsednika do žensk, sodu je dno izbil njegov odziv ob pandemiji koronavirusa, ki je ZDA spremenil v najbolj prizadeto državo na svetu. "Ženske so naveličane, da morajo prenašati najtežje udarce njegovih neuspehov, neuspehov kot moški in kot predsednik," meni kolumnistka Washington Posta Monica Hesse. In naj še tako prosjači, ga niso pripravljene uslišati.

Njegova toksičnost se širi tudi navzdol po volilni listi, zaradi česar se majejo stolčki številnim republikanskim senatorjem, ki so se še nekaj mesecev nazaj zdeli povsem varni. Nekdanji astronavt Mark Kelly je prepričljivo v ospredju v Arizoni, dobro kaže Calu Cunninghamu v Severni Karolini, Theresa Greenfield vodi na glasovnicah v Iowi, Sarah Gideon ima prednost v Mainu, vsi štirje se za to lahko zahvalijo predvsem podpori med volivkami. Ankete v Montani in Koloradu v analizah volivcev ne ločujejo po spolu, toda verjetno lahko tudi guvernerja Steve Bullock in (nekdanji v Koloradu) John Hickenlooper svoje resne možnosti za zmago pripišeta podobni politični dinamiki.

Pomoč prepričljive kandidatke

Ta se odraža tudi pri denarju. Donacije povprečnih Američanov postajajo pomembne ne samo kot vir denarja za kampanjo (njihov delež je med dobro tretjino in slabo polovico vseh do sedaj zbranih dolarjev), pač pa tudi kot znak kredibilnosti, da kandidata s polnjenjem žepov ne kupujejo le premožni donatorji in lobisti. Ženske so vse bolj radodarne pri finančni podpori politikov, tudi pri tem ima Biden precejšnjo prednost, kar 48 odstotkov vseh njegovih donacij so mu namenile volivke (Trump je od Američank prejel 37 odstotkov vseh svojih donacij).