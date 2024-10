V Libanonu tudi slovenski vojaški opazovalec, ki trenutno ni ogrožen

V 26. kontingentu Slovenske vojske (SV) v okviru Organizacije Združenih narodov za nadzor premirja (UNTSO) delujeta tudi dva slovenska vojaška opazovalca, je pojasnila podpolkovnica Nina Raduha, načelnica oddelka za odnose z javnostjo Generalštaba SV. Svojo enoletno dolžnost sta pripadnika SV nastopila avgusta letos, eden je v Izraelu, drugi pa v Libanonu. Slednji se trenutno nahaja v bazi ZN v Nakuri na jugu države, kjer je v zadnjem času prišlo do več napadov izraelskih sil na pripadnike misije ZN v državi (Unifil).

Razmere na tem območju so po besedah podpolkovnice Raduha izjemno resne in nevarne, pripadnik SV pa tam nadaljuje z opravljanjem nalog v skladu z usmeritvami vodstva misije in njenim mandatom, pri čemer upošteva vse varnostne ukrepe.