Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Libanonu umrlo že več kot 100 otrok, skupaj 773 žrtev

Bejrut , 13. 03. 2026 16.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Napadi na Libanon

Libanonsko ministrstvo za javno zdravje je sporočilo, da se je število smrtnih žrtev od 2. marca med izraelskimi napadi na Libanon povečalo na 773, ranjenih pa je bilo 1933 ljudi.

Poleg tega je ministrstvo poročalo, da so umrli 103 otroci, število ranjenih pa se je povečalo na 326. Izraelski obrambni minister je danes zagrozil z uničenjem nacionalne infrastrukture države, medtem ko so Izraelske obrambne sile (IDF) trdile, da so njihove čete v Libanonu uničile poveljnika Hezbolaha. 

Ofenzivo na Libanon je izraelska vojska sprožila 2. marca, potem ko je Hezbolah z napadi na Izrael odgovoril na smrt iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih na Iran.

Preberi še Umrlo vseh šest članov posadke zračnega tankerja

Ob solidarnostnem obisku Guterresa v libanonski prestolnici so Združeni narodi danes objavili nujen poziv za humanitarno pomoč za več kot 800.000 Libanoncev, ki so se bili prisiljeni razseliti po državi zaradi vnovičnih medsebojnih napadov Izraela in Hezbolaha.

Guterres je dodal, da se zaveda, da Libanonci izredno trpijo, saj je Libanon znova potisnjen v vojno, ki je niso želeli.

iran libanon

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
bibaleze
Portal
Super ideja za družinski izlet s kolesi
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564