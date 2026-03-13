V Libanonu umrlo že več kot 100 otrok, skupaj 773 žrtev

Poleg tega je ministrstvo poročalo, da so umrli 103 otroci, število ranjenih pa se je povečalo na 326. Izraelski obrambni minister je danes zagrozil z uničenjem nacionalne infrastrukture države, medtem ko so Izraelske obrambne sile (IDF) trdile, da so njihove čete v Libanonu uničile poveljnika Hezbolaha.

Ofenzivo na Libanon je izraelska vojska sprožila 2. marca, potem ko je Hezbolah z napadi na Izrael odgovoril na smrt iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih na Iran.

Ob solidarnostnem obisku Guterresa v libanonski prestolnici so Združeni narodi danes objavili nujen poziv za humanitarno pomoč za več kot 800.000 Libanoncev, ki so se bili prisiljeni razseliti po državi zaradi vnovičnih medsebojnih napadov Izraela in Hezbolaha.

Guterres je dodal, da se zaveda, da Libanonci izredno trpijo, saj je Libanon znova potisnjen v vojno, ki je niso želeli.