Izrael kljub premirju s Hezbolahom razseljene ljudi pozval, naj se še ne vračajo domov

Izrael in Hezbolah sta dogovor o prekinitvi ognja dosegla ob posredovanju ZDA in Francije. V skladu s pogoji dogovora naj bi se izraelske sile v 60 dneh umaknile iz Libanona, sile Hezbolaha na jugu države pa naj bi v istem obdobju nadomestila libanonska vojska. Borci Hezbolaha naj bi se umaknili severno od reke Litani.

Dogovor naj bi vključeval tudi ustanovitev odbora pod vodstvom ZDA, ki bi nadzoroval njegovo izvajanje, in zagotovila Washingtona, da lahko Izrael še naprej ukrepa proti neposrednim grožnjam, če tega ne bo storila libanonska vojska.

Če bo prekinitev ognja zdržala, bo pomenila konec leto dni trajajočih spopadov med Izraelom in Hezbolahom, ki so se še zaostrili septembra, ko je izraelska vojska stopnjevala obstreljevanje in sprožila omejeno kopensko invazijo. Vojna je z domov pregnala več deset tisoč Izraelcev in več sto tisoč Libanoncev.

Izraelska vojska je po uveljavitvi prekinitve ognja ob 4. uri po lokalnem času (3. uri po srednjeevropskem) prebivalce juga Libanona pozvala, naj se še ne vračajo na domove. Kot je sporočila, njihovi vojaki tam ostajajo na položajih, približevanje tako njim kot krajem, katerih evakuacije so pred tem odredili, pa da je prepovedano.

"Za varnost vas samih in vaših družinskih članov se vzdržite premika na območje. Obvestili vas bomo, ko se bo varno vrniti domov," je v zapisu na omrežju X dodal tiskovni predstavnik izraelske vojske Avičaj Adrae. Kljub svarilu je na cestah v Libanonu po poročanju britanskega BBC že videti avtomobile na poti proti jugu.