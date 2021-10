V Libanonu znova vzpostavili oskrbo z električno energijo

V soboto sta obstali dve libanonski elektrarni al Zahrani in Deir Amar, ki sta ostali brez dizla. Posledično se je že drugič ta mesec v državi v celoti porušilo električno omrežje. Minister za energetiko Valid Fajad je nato danes sporočil, da je omrežje znova vzpostavljeno in obratuje. Kot je dejalo ministrstvo za energetiko, mu je centralna banka odobrila več kot 86 milijonov evrov kredita za nakup goriva in ohranitev delovanja elektrarn.

Že pred zlomom je državno podjetje zagotavljalo le omejeno količino elektrike dnevno. Zato so bili pogosti izpadi, številni prebivalci pa so se prisiljeni zanašati na zasebne generatorje elektrike, kar je zaradi pomanjkanja dizla v državi izredno drago.

Libanon se bori z največjo gospodarsko krizo od državljanske vojne v letih 1975 do 1990. V državi kronično primanjkuje goriva, zaradi česar so na robu zloma tudi zdravstveni in drugi ključni sektorji te mediteranske države. Zaradi krize polovica prebivalstva trpi revščino, proti oblasti potekajo veliki protesti. Zaradi pomanjkanja deviznih rezerv država le težko plačuje dobavo energentov iz tujine, poroča BBC.