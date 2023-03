V Libiji izginilo 2,5 tone urana, na Tajskem jeklenka z radioaktivno snovjo

Po podatkih jedrskega nadzornega organa ZN je z območja v Libiji izginilo 2,5 tone urana. Ni jasno, kdaj in kam je uran izginil, vendar bi lahko predstavljal radiološko tveganje, prav tako obstaja skrb glede jedrske varnosti. Tudi na Tajskem oblasti izvajajo iskalno akcijo, saj je izginila jeklenka z radioaktivno snovjo cezij-137, ki je za ljudi smrtonosen.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo je ugotovila, da je v Libiji izginilo 10 sodov z uranovo rudo. Kraj, kjer je bil uran shranjen, ni na ozemlju, ki ga nadzoruje vlada, zato je tovor težje izslediti, ni pa jasno niti, kdaj je izginil. Pri agenciji IAEA so zapisali, da bodo izvedli nadaljnje dejavnosti, da bi pojasnili okoliščine izgubljenega jedrskega materiala in poskušali odkriti sedanjo lokacijo, kjer bi se morebiti lahko nahajal.

icon-expand Mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA FOTO: Shutterstock

Agencija je za BBC pojasnila, da se zelo trudijo izvedeti, kaj točno se je zgodilo, vendar se bojijo, da bi izgubljen jedrski material zdaj že lahko predstavljal radiološko tveganje in jedrsko nevarnost. Tudi dostop do lokacije naj bi bil v zadnjem času precej zapleten. Inšpektorji IAEA so si želeli lokacijo obiskati že lani, vendar so morali potovanje preložiti zaradi spopadov med različnimi libijskimi milicami.

icon-expand Omar Moamer el Gadafi, libijski častnik in diktator FOTO: Shutterstock

Libija se je decembra 2003 javno odpovedala jedrskemu, biološkemu in kemičnemu orožju ter se strinjala, da bo omejila posedovanje balističnih raket z dosegom 300 kilometrov. Od upora, ki ga je podprl Nato in padca polkovnika Moamerja Gadafija leta 2011 državo pestijo politične krize in konkurenčne milice, ki jih podpirajo tuje sile. Politični nadzor v državi je še vedno razdeljen med nominalno začasno vlado v prestolnici Tripoli na zahodu in drugo vlado na vzhodu, ki jo podpira vojaški mogotec Khalifa Haftar. Na Tajskem pogrešajo jeklenko z radioaktivno snovjo Očitno pa nevarne stvari ne izginjajo samo v Libiji. Tajske oblasti se namreč trudijo najti jeklenko z nevarno radioaktivno vsebino, ki je ta teden izginila iz elektrarne. Javnost so tajske oblasti že opozorile, da obstaja veliko tveganje za zdravje. Do tega razkritja prihaja okoli dva meseca po tem, ko je bila Avstralija prisiljena začeti lov na majhno radioaktivno kapsulo, ki so jo nazadnje našli ob avtocesti.

Toda medtem, ko se je avstralska kapsula izgubila v odročnem zaledju države, več sto kilometrov od najbližjega večjega mesta, je tajska kapsula izginila na veliko bolj naseljenem območju. Jeklenka, dolga okoli 30 in široka 13 centimetrov, bi morala med rutinskim pregledom v premogovni elektrarni v Prachin Buri, provinci v osrednjem delu Tajske, biti na svojem mestu, a je tam ni več. V provinci živi skoraj pol milijona ljudi, tam pa se nahajajo tudi nekateri najbolj znani narodni parki, vključno z znamenitim Khao Yai parkom. Jeklenka je bila del silosa in vsebuje cezij-137, zelo radioaktivno snov, ki je po mnenju znanstvenikov lahko smrtna nevarna. Po izjavi Urada za atome za mir (OAP), vladnega regulatorja za radioaktivne in jedrske raziskave na Tajskem, so bile v iskanje pogrešane jeklenke napotene iskalne ekipe in brezpilotna letala. "Iščemo v trgovinah za recikliranje odpadkov na tem območju," je sporočila namestnica generalnega sekretarja Pennapa Kanchana za CNN. "Za odkrivanje jeklenke uporabljamo raziskovalno opremo. Na območja, ki jih ne moremo doseči, pa smo poslali brezpilotna letala."

icon-expand Radioaktivna jeklenka na Tajskem FOTO: AP