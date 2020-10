V Libiji klestila rekordna toča

Točo je preučil tudi Adam Mickiewicz, poljski strokovnjak za toče in docent meteorologije na univezi v Poznanu in ugotovil, da bi ta lahko merila več kot 20 centimtrov: "Moja groba ocena velikosti toče v Libiji je 20 centimetrov, če sem bolj natančen od 18 do 20 centrimetrov, kar je že blizu svetovnega rekorda."

Družbena omrežja so v torek preplavili posnetki in fotografije nevihte in toče iz Tripolija, saj je ta padala v velikosti rokometne žoge.