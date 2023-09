V Libiji naj bi umrlo 20.000 ljudi, primanjkuje vreč za trupla

Silovite poplave v Libiji so terjale mnogo žrtev, številka pa vsak dan narašča. Po zadnjih podatkih naj bi umrlo kar 20.000 ljudi. Veliko trupel ostaja pod ruševinami, veliko jih je odneslo morje, reševalne ekipe pa prosijo za več vreč za trupla.

Poplave so najbolj prizadele libijsko mesto Derna, kjer naj bi bilo več kot 6000 mrtvih, mednarodna pomoč pa začenja prihajati v to pristaniško mesto, poroča BBC. 10.000 prebivalcev Derne še pogrešajo, vendar upanje, da bi jih našli žive, počasi izginja. Razseljenih je več kot 30.000 ljudi, infrastruktura pa je popolnoma uničena, navaja CNN. Da bi bila situacija še hujša, so nekateri predeli še vedno nedostopni za humanitarne delavce, od sedmih vstopnih točk v Derno sta zdaj na voljo le dve.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Morje nenehno naplavlja na desetine trupel," je opozoril minister za civilno letalstvo Hichem Abu Chkiouat. Ob obali sicer zdaj delujejo morske patrulje, ki skušajo poiskati trupla in jih prepeljati v Tobruk, kjer jih bodo identificirali. "Trupla so povsod, v hišah, na ulicah, v morju. Kamor koli greš, najdeš mrtve otroke, moške in ženske," je za AP pojasnil humanitarni delavec iz Bengazija. "Izgubljene so cele družine." Kar zdaj dodatno grozi preživelim, so še bolezni. Da bi preprečili širjenje bolezni, so na stotine trupel pokopali skupaj v enem grobu. Od treh bolnišnic v mestu so dve na hitro spremenili v mrtvašnico, saj niso imeli prostora za shranjevanje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med žrtvami poplav je tudi več 10 migrantov iz Egipta, pojavlja pa se vprašanje, ali sta bila Derna in sosednje mesto Sousse središči za tisoče migrantov, ki so skušali prečkati Sredozemsko morje. Migranti naj bi bili nastanjeni v slabih stanovanjih v bližini pristanišča, kar pomeni, da jih je le malo lahko preživelo poplave, poroča Guardian. V Derni, kjer so številna območja nedostopna za reševalce, se izpod ruševin še vedno slišijo glasovi preživelih, ki prosijo za pomoč, vendar zaman. Zaradi težkih ruševin reševalne ekipe preprosto ne morejo priti do njih. Eden od prebivalcev Derne je dejal, da še kar išče svojo ženo in pet otrok. "Šel sem jih iskat peš, obiskal sem vse bolnišnice in šole, vendar brez uspeha," je v solzah povedal za novinarsko ekipo Reutersa. Drugi prebivalec je dejal, da je izgubil vsaj 50 članov očetove družine, nekateri so še kar pogrešani, nekateri pa so proglašeni za mrtve. Reševalne ekipe so že v Libiji Egipt, Tunizija, Združeni arabski emirati in Katar so poslali svoje reševalne ekipe, Turčija je poslala tudi ladjo z opremo za vzpostavitev dveh terenskih bolnišnic in 148 zdravnikov. Združeno kraljestvo je napovedalo začetni paket finančne pomoči.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right