V Libiji najmanj 11.300 mrtvih, v morju še vedno plavajo trupla

Združeni narodi so se v svojem poročilu o smrtnih žrtvah sklicevali na podatke libijskega Rdečega polmeseca, ki pa je pozneje zanikal, da so poplave terjale 11.300 življenj. "Šokirani smo, da je naše ime povezano s temi številkami," je sporočil tiskovni predstavnik te organizacije v Libiji Tavfik Šukri . Dodal je, da to le "povečuje zmedo in stisko družin pogrešanih".

Podatki o številu mrtvih se sicer od vira do vira razlikujejo. Oblasti na vzhodu Libije so namreč pred tem sporočile, da je v Derni umrlo 3166 ljudi, tamkajšnji župan pa je na začetku tedna dejal, da bi žrtev lahko bilo do 20.000. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO je medtem v soboto sporočila, da so že identificirali skoraj 4000 žrtev in da je pogrešanih približno 9000 ljudi.

Več kot 40.000 ljudi je bilo po poplavah razseljenih po vsej severovzhodni Libiji, po podatkih ZN pa naj bi bilo le v Derni razseljenih najmanj 30.000 ljudi. Strokovnjaki pravijo, da je posledice nevihte močno poslabšal smrtonosni splet dejavnikov, vključno s staranjem, razpadajočo infrastrukturo, neustreznimi opozorili in učinki vse hitrejše podnebne krize.

Derna, epicenter katastrofe, je bila razdeljena na dvoje, potem ko so poplavne vode odnesle celotne soseske in orale pot do morja. Pred tragedijo je imela okoli 100.000 prebivalcev.