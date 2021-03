V Libiji našli grob Daliborja S., ki so ga umorili pripadniki ISIS

Šest let po tem, ko so pripadniki IS ugrabili in ubili avstrijskega državljana Daliborja S. in pet drugih delavcev naftnega podjetja v Libiji, so preiskovalci našli njegovo truplo na pokopališču v bližini mesta Darna. Njegova družina si je dolgo časa prizadevala za vrnitev njegovih posmrtnih ostankov, vendar je bilo iskanje zaradi več let trajajoče državljanske vojne zelo oteženo.

Džihadisti so Daliborja in še pet delavcev malteško-avstrijskega naftnega podjetja VAOS, ki je upravljalo z enim največjih najdbišč nafte v tej severnoafriški državi, ugrabili marca leta 2015. Kot je leta 2017 sporočilo avstrijsko zunanje ministrstvo, so avstrijskega državljana ubili po treh mesecih v ujetništvu. Dalibor S. je sicer nekaj časa služil kot podčasnik v avstrijski vojski, med vojno na območju nekdanje Jugoslavije pa je bil pripadnik mirovnih sil. Preiskovalci so po več letih preverjanja sledi in informacij naposled vendarle uspeli izslediti lokacijo šestih trupel - štirih Filipincev, Čeha ter avstrijskega državljana, srbskega porekla. Trupla so se po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunganahajala na majhnem pokopališču približno deset kilometrov od mesta Darna. V Libiji od strmoglavljenja dolgoletnega samodržca Moamerja Gadafija leta 2011 divja državljanska vojna. Za oblast se spopadajo rivalske milice, v konflikt pa so se vpletle tudi tuje sile. Glavna podpornica mednarodno priznane vlade s sedežem v Tripoliju je Turčija, ki je v Libijo poslala tudi vojaško osebje in opremo. Rivalske sile pod vodstvom odpadniškega generala Kalife Haftarja pa podpirajo Rusija, Egipt in Združeni arabski emirati. Te so nadzirale vzhod države, mednarodno priznana vlada pa zahod. Sprti strani sta se oktobra lani dogovorili za prekinitev ognja. Delegacije rivalskih libijskih frakcij so v začetku meseca izvolile začasnega premierja in tričlanski predsedniški svet, ki bosta od vojne razdejano Libijo vodila do volitev 24. decembra.