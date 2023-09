Neurje Daniel v Libiji zahtevalo najmanj 150 življenj

Po navedbah mednarodno priznane vlade v Tripoliju na zahodu države, ki jo vodi premier Abdul Hamid Dbaiba, gre za najhujše padavine v več kot 40 letih.

Mohamed Masud, tiskovni predstavnik rivalske vlade v Bengaziju v vzhodnem delu države, je povedal, da je v kraju Derna umrlo najmanj 150 ljudi in da je bila povzročena velika gmotna škoda. Več sto ljudi naj bi bilo še vedno ujetih v odročnih krajih. Reševalci jim ob podpri vojske skušajo pomagati.

Masud je dodal, da pogrešajo devet vojakov, ki so sodelovali pri reševanju in da so na območje Derne odšli premier vlade v Bengaziju Osama Hamad in vodja odbora za reševanje ter ministri, da bi ocenili obseg škode.

Kot je za televizijski kanal Al Masar danes dejal Hamad, se bojijo, da bo neurje terjalo več kot dva tisoč življenj. Pogrešanih je na tisoče ljudi v državi s sedmimi milijoni prebivalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da neodvisne informacije o smrtnih žrtvah za zdaj niso na voljo.