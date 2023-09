V Libiji več kot 2000 mrtvih, pogrešanih je več tisoč ljudi

Neurje Daniel je v Libiji povzročilo uničujoče poplave, ki so porušile jezove in odnesle celotne soseske v več obalnih mestih na vzhodu te severnoafriške države. Umrlo naj bi okoli 2000 ljudi, največje uničenje pa so poplave pustile v Derni, mestu, ki je bilo v preteklosti v rokah islamskih skrajnežev.

Po besedah Ahmeda Mismarija, tiskovnega predstavnika libijske narodne vojske, je v močno prizadetem mestu Derna, kjer sta se pod pritiskom poplav zrušila dva jezova, umrlo več kot 2000 ljudi, še približno 6000 pa jih pogrešajo. Celotna stanovanjska območja so zdaj izbrisana, večnadstropne stanovanjske stavbe so se sesule, poplave pa so pod seboj odnašale mostove, druge zgradbe, avtomobile in drevesa, poroča AP.

"Mesto Derna je v celoti obdano z gorami," poroča novinar Al Jazeere iz libijske prestolnice Tripoli. "Nekateri pravijo, da se je v mesto zlilo več kot 30 milijonov kubičnih metrov vode." "Razmere so katastrofalne, trupla še vedno ležijo po ulicah," je za CNN dejal zdravstveni minister v vladi vzhodne Libije, Othman Abduljalil. V Derni ni elektrike, vode in internetne povezave. Razsežnost katastrofe pa se iz minute v minuto povečuje, je dodal Hani Shennib, predsednik Nacionalnega sveta za odnose med ZDA in Libijo. Kot je pojasnil za Al Jazeero, številka mrtvih še zdaleč ni končna. Pričakuje se, da je voda odnesla še veliko več ljudi. Libijski predsedniški svet s sedežem v Tripoliju je zaradi poplav razglasil tri dele vzhodne province Kirenajka za območja nesreče in zaprosil za mednarodno pomoč.

Ossama Hamad, predsednik vlade vzhodne Libije, je Derno razglasil za območje naravne nesreče, napovedal tridnevno žalovanje in odredil, da se zastave spustijo na pol droga. Ne samo poplave, za Libijo predstavljajo izziv tudi operacije iskanja in reševanja. Država namreč ostaja razdeljena med dvema rivalskima upravama, eno na vzhodu in eno na zahodu, ki ju podpirajo milice in tuje vlade. Poplave udarile tudi v drugih libijskih mestih Nevihta ni prizadela le Derne, temveč tudi mesta Bengazi, Susa, Bayda in al-Marj. Izven Derne so v Baydi poročali še o 12 mrtvih, v obmorskem mestu Susa na severovzhodu Libije je po podatkih uprave za nujno medicinsko pomoč umrlo še sedem ljudi. Tudi v mestih Shahatt in Omar al-Mokhtar so poplave terjale vsaj sedem žrtev.

Libijski ekvivalent Rdečem križu Rdeči polmesec je sporočil, da je izgubil stik z enim od svojih delavcev, ko je ta poskušal pomagati družini, ki je obtičala v Baydi. Med pogrešanimi je tudi sedem pripadnikov libijske narodne vojske, ki jo vodi vojaški poveljnik Khalifa Haftar, ki nadzoruje vzhodni del razdeljene države, poroča Al Jazeera. Haftar je napotil enote, da bi pomagale prebivalcem Bengazija in drugih vzhodnih mest. Začasno so zaprta štiri glavna libijska naftna pristanišča: Ras Lanuf, Zueitina, Brega in Es Sidra. Zaprte so tudi šole in trgovine, uvedena je policijska ura, v državi pa vladajo izredne razmere. Nevihta se je sicer pomaknila naprej, dosegla naj bi nekatere dele zahodnega Egipta. Reševanje oteženo zaradi politične situacije v državi Od vstaje leta 2011, v kateri je bil strmoglavljen in ubit dolgoletni vladar Libije Moamer Gadafi, ta država sploh nima osrednje vlade, zaradi brezpravnega sistema pa se zmanjšujejo naložbe v ceste, prav tako je gradnja urejena slabo. Derna je bila skupaj z mestom Sirta dolga leta pod nadzorom skrajnih skupin, nekoč tudi tistih, ki so obljubile zvestobo skupini Islamska država, dokler jih niso leta 2018 izgnale sile, zveste vladi na vzhodu države. Tuje vlade pošiljajo podporo Predsednik Združenih arabskih emiratov, šejk Mohamed bin Zajed al Nahyan je sporočil, da bo njegova država poslala humanitarno pomoč v vzhodno Libijo ter ekipe za iskanje in reševanje, poroča AP. Turčija, ki je podpornik vlade v Tripoliju, je izrazila sožalje, v Libijo so poslali 150 reševalcev, šotore, reševalna vozila in druge potrebščine. Francoski predsednik Emmanuel Macron je izrazil "solidarnost z Libijci" in dejal, da država zbira sredstva za zagotavljanje nujne pomoči.

