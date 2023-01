V Limi zaradi protestov razglašene izredne razmere

Izredne razmere, ki so jih so oblasti razglasile za 30 dni, med drugim omogočajo posredovanje vojske za zagotavljanje reda in omejevanje nekaterih ključnih ustavnih pravic, kot so svoboda gibanja in zbiranja.

Ukrep velja za Limo, regiji Cusco in Puno ter pristaniško mesto Callao v bližini prestolnice.