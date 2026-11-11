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V Litvi ponoči rdeč alarm: aktivirali tudi Natove lovce

Vilna, 11. 11. 2026 08.13 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
N.L.
Litva zaprla letališče in meje zaradi tihotapljenja

Ponoči so v večjem delu Litve razglasili rumeni in rdeči zračni alarm zaradi dronov, ki so se približali njihovemu zračnemu prostoru, en dron je nato prečkal mejo. Vzletela so tudi Natova lovska letala, a dronov niso sestrelili. Za krajši čas so zaprli tudi letališči v Vilni in Kaunasu.

Prvi alarm so prižgali okoli 23. ure in je veljal dobro uro. Takoj za tem je sledil še drugi alarm, ki je veljal za večji del osrednje in severne Litve. Alarm so nato prekategorizirali v rdečega, kar je pomenilo, da so se morali prebivalci teh območij zateči v zavetje.

Vilmantas Vitkauskas, vodja Nacionalnega centra za krizno upravljanje, je za LRT povedal, da so v Belorusiji najprej odkrili tri brezpilotne letalnike, vendar nobeden ni vstopil v litovski zračni prostor. Eden je nato poletel proti severni Rusiji.

V drugem incidentu pa naj bi dron v Litvo priletel iz Belorusije na jugu. Predvidevajo, da bi lahko pred tem na kratko preletel tudi Poljsko.

Opozorilo o "zračni nevarnosti"v Litvi so prejeli tudi maja.
Opozorilo o "zračni nevarnosti"v Litvi so prejeli tudi maja.
FOTO: AP

Natova lovska letala so predmete zaznala, vendar jih niso sestrelila. Zakaj? Po besedah Vitkauskasa je razlog za to slabo vreme ali pa ocena, da se nahajajo na območju, kjer bi bila sestrelitev nevarna.

Že pred tem so v torek zvečer prejeli opozorilo o morebitnih vremenskih balonih, ki bi lahko vstopili v njihov zračni prostor.

Sredi noči so nato opozorilo izdali tudi v Latviji, kjer so aktivirali prestreznike dronov, enote zračne obrambe in Natove lovce. Koliko dronov je bilo v zraku, ni znano, navaja litovska javna radiotelevizija.

Litovski premier Mindaugas Sinkevičius je zjutraj sporočil, da so na severu države našli ostanke rakete, ki jo je izstrelilo lovsko letalo Nata. V regiji so ponoči zabeležili štiri brezpilotna letala in več radarskih sledi, povezanih z baloni za tihotapljenje. En dron je prečkal litovsko ozemlje.

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Litva Nato zračni alarm droni Belorusija

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KOMENTARJI50

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Nace Štremljasti
11. 11. 2026 09.59
kako se to lepo sliši,ko so dvignili letala so droni že dvakrat opravili svoje delo,ja strah deluje ane,upamo da bo še bolj
Odgovori
+1
2 1
PIKAPOLONICA1994
11. 11. 2026 09.57
Igre brez meja...ahaha, dvignili letala....Poljakom bo zmanjkalo goriva...
Odgovori
-1
1 2
zlevicosibrišem
11. 11. 2026 09.51
leta 2020 je dobil Zelenski osebno od Francozov 20 mio dolarjev, da začne vojno proti rusom.
Odgovori
-1
3 4
Victorinox
11. 11. 2026 09.54
...in je napadel Rusijo...? Neverjetno.
Odgovori
+2
3 1
zlevicosibrišem
11. 11. 2026 09.55
Ni napadel, ampak je z dejanji prisil Ruse v ukrepanje.
Odgovori
+1
2 1
Kakosmodanes
11. 11. 2026 09.49
Ukrajina je okrepila napade z droni v ruskem pristanišču Ust-Luga ob Baltskem morju. Ruska zračna obramba je ponoči v Leningradu sestrelila 146 dronov. Točno se ve, čigavi droni so bili. Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi bil namesto Putina, Tramp.
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-1
2 3
zlevicosibrišem
11. 11. 2026 09.49
So spet dovolili ukrajinskim dronom prelete za napade na Rusijo in spet krivijo Ruse.
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+0
5 5
petb
11. 11. 2026 09.43
In tako sejejo strah med prebivalce in vlagajo še več za orožje, pa če narod akrcop (od zadaj naprej).
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+4
4 0
Wolfman
11. 11. 2026 09.41
Tam bo zelo hudo, kjer ima NATO baze? Cerklje ob Krki pri nas, če se ne motim.
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
11. 11. 2026 09.40
Predolge noči na severu in po Baltiku ter premalo sonca imaj še kako velik vpliv na človeške možgane in duševno razpoloženje!
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-1
2 3
DJ-Pero
11. 11. 2026 09.40
Po pravici povedano... ne verjamem nič od tega. Tole "naša" Von der Leyenova organizira za speljati njene ideje za bodočnost Evrope...
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+1
5 4
Vzorčen primer
11. 11. 2026 09.34
Mi smo varni. Imamo metelkovce in 8 marce. Hrbtenica obrambe naše države.
Odgovori
+0
7 7
mario7
11. 11. 2026 09.39
...imamo tudi izraelskega hlapca jj.
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+1
4 3
mario7
11. 11. 2026 09.32
Sestrelili jih niso, ker bi potem imeli dokaze da so ukrajinski. Prileteli iz belorusije...? bla, bla, bla
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+6
11 5
Victorinox
11. 11. 2026 09.28
Putinov satan izziva Nato in želi razplamteti vojno. Temu se je popolnoma utrgalo.
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-4
8 12
Dr Dre
11. 11. 2026 09.30
A zato 🇺🇦 droni letijo čez Baltske države, ko napadajo Rusijo.. Putin res izziva a ne.
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+2
9 7
Victorinox
11. 11. 2026 09.40
A UA droni letijo čez Baltske države v Rusijo? Koliko pa je Rusije nad Baltskimi državami?
Odgovori
+7
7 0
zlevicosibrišem
11. 11. 2026 09.50
Victor , ne piši če nimaš pojma.
Odgovori
-2
0 2
Victorinox
11. 11. 2026 09.55
Pojma nimate ti ipd. rusofili.
Odgovori
-1
0 1
Slovenska pomlad
11. 11. 2026 09.28
Dnevna doza skečov.
Odgovori
+4
7 3
Gašper15
11. 11. 2026 09.26
Evropa in ZDA so začele to vojno pa si lahko zatiskate oči ampak resnica boli še Islam nas prevzame pa bo luštno
Odgovori
-1
6 7
Victorinox
11. 11. 2026 09.30
Torej so ZDA in EU napadli Ukrajino? Bravo.
Odgovori
+5
9 4
Gašper15
11. 11. 2026 09.36
Ne prjatu Evropa in ZDA sta rinili na Rusko mejo zaradi kovin in dobrin pa da bi bili bližje Rusom kar pobrskaj malo za nazaj kako se je začelo
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+0
3 3
bronco60
11. 11. 2026 09.13
Dober lažejo in nas ustrahujejo in izsiljujejo za metanje denarja v orožje in Ukrajino,grozno.
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-3
10 13
BBcc
11. 11. 2026 09.15
Daj ne laži. Res zlobno.
Odgovori
-1
8 9
Alexsander6
11. 11. 2026 09.04
Medijska Goebbelsova propaganda ustrahovanja Evrope.
Odgovori
+4
16 12
Lepdan123
11. 11. 2026 09.03
Zakaj pa se ne da komentirati soočenja za NM?? To je že počasi absurd
Odgovori
+16
17 1
supergigi
11. 11. 2026 09.00
Dobro, da so demokrati zmagali v ZDA, zdaj si lahko Ukrajinci in Baltske države malo oddahnejo. ✌️
Odgovori
-5
7 12
Victorinox
11. 11. 2026 09.30
No bomo videli koliko si bodo oddahnili.
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
11. 11. 2026 09.37
Tudi ti se boš lahko kmalu oddahnil, v zaklonišču!
Odgovori
+0
1 1
Maribor?an 1
11. 11. 2026 08.57
Žal ti droni so vsi proizvedeni v Ukrajini in hujskanje EU v vojno. Dan danes 3d tiskalnik ti naredi vse tako da govorite o tem od kje in kam od koga in zakaj vemo kdo ima interes vojne. Ukrajina izgublja in z njo milijarde € iz EU predvsem Nemčije ki razpada in vsi mi z njo
Odgovori
+6
16 10
BUONcaffee
11. 11. 2026 08.51
Vse zaradi Trumpa in njegove podpore Putinu. Sicer pa sta oba ista.
Odgovori
-6
10 16
mario7
11. 11. 2026 09.35
Res sta ista. Žalostno pa je da so voditelji eu in zelenc še slabši.
Odgovori
+0
1 1
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