V Litvi ponoči rdeč alarm: aktivirali tudi Natove lovce

Prvi alarm so prižgali okoli 23. ure in je veljal dobro uro. Takoj za tem je sledil še drugi alarm, ki je veljal za večji del osrednje in severne Litve. Alarm so nato prekategorizirali v rdečega, kar je pomenilo, da so se morali prebivalci teh območij zateči v zavetje.

Vilmantas Vitkauskas, vodja Nacionalnega centra za krizno upravljanje, je za LRT povedal, da so v Belorusiji najprej odkrili tri brezpilotne letalnike, vendar nobeden ni vstopil v litovski zračni prostor. Eden je nato poletel proti severni Rusiji.

V drugem incidentu pa naj bi dron v Litvo priletel iz Belorusije na jugu. Predvidevajo, da bi lahko pred tem na kratko preletel tudi Poljsko.