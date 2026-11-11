V Litvi ponoči rdeč alarm: aktivirali tudi Natove lovce

Prvi alarm so prižgali okoli 23. ure in je veljal dobro uro. Takoj za tem je sledil še drugi alarm, ki je veljal za večji del osrednje in severne Litve. Alarm so nato prekategorizirali v rdečega, kar je pomenilo, da so se morali prebivalci teh območij zateči v zavetje.
Vilmantas Vitkauskas, vodja Nacionalnega centra za krizno upravljanje, je za LRT povedal, da so v Belorusiji najprej odkrili tri brezpilotne letalnike, vendar nobeden ni vstopil v litovski zračni prostor. Eden je nato poletel proti severni Rusiji.
V drugem incidentu pa naj bi dron v Litvo priletel iz Belorusije na jugu. Predvidevajo, da bi lahko pred tem na kratko preletel tudi Poljsko.
Natova lovska letala so predmete zaznala, vendar jih niso sestrelila. Zakaj? Po besedah Vitkauskasa je razlog za to slabo vreme ali pa ocena, da se nahajajo na območju, kjer bi bila sestrelitev nevarna.
Že pred tem so v torek zvečer prejeli opozorilo o morebitnih vremenskih balonih, ki bi lahko vstopili v njihov zračni prostor.
Sredi noči so nato opozorilo izdali tudi v Latviji, kjer so aktivirali prestreznike dronov, enote zračne obrambe in Natove lovce. Koliko dronov je bilo v zraku, ni znano, navaja litovska javna radiotelevizija.
Litovski premier Mindaugas Sinkevičius je zjutraj sporočil, da so na severu države našli ostanke rakete, ki jo je izstrelilo lovsko letalo Nata. V regiji so ponoči zabeležili štiri brezpilotna letala in več radarskih sledi, povezanih z baloni za tihotapljenje. En dron je prečkal litovsko ozemlje.
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