V Litvi strmoglavilo tovorno letalo, ena oseba umrla

Nesreča se je zgodila v bližini ulice Zirniu južno od prestolnice. "Na prizorišču so reševalne ekipe in gasilska služba letališča," so na omrežju X sporočili iz družbe litovskih letališč. Strmoglavilo je letalo družbe DHL, ki ga upravlja španska letalska družba Swiftair. Šlo naj bi za 31 let staro letalo Boeing 737-400, poroča AP.

Letalo naj bi sicer za las zgrešilo eno od hiš, v kateri živi 12 ljudi. Strmoglavilo je na dvorišče, kjer je izbruhnil ogenj, ki se je nato razširil tudi na objekt. Ogenj so pogasili, je za litovski lrt povedal predstavnik gasilcev. Deli letala so stavbo poškodovali, razkrivajo fotografije.

Predstavnik policije Ramunas Matonis je za lrt potrdil, da sta bila na letalu dva pilota, en je umrl, štiri osebe so poškodovane.

Podatki FlightRadar24 kažejo, da je letalo zavilo proti severnemu delu letališča in se pripravilo na pristanek, nato pa nekaj več kot 1,5 kilometra pred vzletno-pristajalno stezo strmoglavilo. Pred strmoglavljenjem je letalo letelo na višini 200 metrov s hitrostjo 277 kilometrov na uro.