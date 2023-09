V ločenih strelskih incidentih in eksploziji na Švedskem umrle tri osebe

V ločenih incidentih južno od Stockholma sta bila v sredo zvečer in davi ustreljena in ubita dva moška, v eksploziji severno od univerzitetnega mesta Uppsala pa je bila ubita ženska, stara okoli 25 let. Švedska radiotelevizija SVT navaja, da sta bila dva od treh incidentov s smrtnim izidom, povezana z kriminalno združbo Foxtrot, ki naj bi bila v središču nedavnega vala nasilja v državi.