V lokalu odjeknili streli: ubita ena oseba, več ranjenih

Kasneje je srbsko ministrstvo za notranje zadeve sporočilo, da je bilo poškodovanih pet oseb - trije moški in dve ženski. "Poškodovane osebe so bile prepeljane v Urgentni klinični center," so dodali. Iz urgentnega centra so po poročanju portala Telegraf.rs sporočili, da je ena od ustreljenih oseb v resnem stanju ter da mora prestati operacijo.

Streljanje se je po poročanju srbskih medijev odvilo v beograjski soseski Višnjička Banja, napad pa naj bi izvedlo večje število oboroženih oseb, ki so se na kraj pripeljali z belim kombijem. Po neuradnih informacijah je umrla 51-letna ženska, več drugih pa je bilo poškodovanih.

Očividec je za Nova.rs povedal, da so napadalci obkolili lokal in da je v trenutku, ko so spožili strele zavladala panika. "Streli so prihajali z različnih strani, ljudje so tekli s kavarne, po ulici, z avtobusne postaje," je opisal za portal.

Na kraju je večje število močno oboroženih policistov, ki izvajajo preiskavo. Po poročanju portala Blic.rs sta tam tudi dve forenzični vozili. Policija ustavlja in preiskuje vozila.

V lokalu naj bi sicer po poročanju Telegrafa.rs našli pištolo, ki naj bi bila uporabljena med streljanjem.

