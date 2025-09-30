Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V lokalu odjeknili streli: ubita ena oseba, več ranjenih

Beograd, 30. 09. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
7

Popoldne so v beograjski soseski Višnjička Banja odjeknili streli. Več oboroženih oseb je po poročanju srbskih medijev izstopilo iz belega kombija, vstopilo v lokalu in začelo streljati. Poškodovanih je več oseb, po poročanju medijev pa je ena ženska umrla. Na kraju je policija.

Streljanje se je po poročanju srbskih medijev odvilo v beograjski soseski Višnjička Banja, napad pa naj bi izvedlo večje število oboroženih oseb, ki so se na kraj pripeljali z belim kombijem. Po neuradnih informacijah je umrla 51-letna ženska, več drugih pa je bilo poškodovanih.

Kasneje je srbsko ministrstvo za notranje zadeve sporočilo, da je bilo poškodovanih pet oseb - trije moški in dve ženski. "Poškodovane osebe so bile prepeljane v Urgentni klinični center," so dodali. Iz urgentnega centra so po poročanju portala Telegraf.rs sporočili, da je ena od ustreljenih oseb v resnem stanju ter da mora prestati operacijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Očividec je za Nova.rs povedal, da so napadalci obkolili lokal in da je v trenutku, ko so spožili strele zavladala panika. "Streli so prihajali z različnih strani, ljudje so tekli s kavarne, po ulici, z avtobusne postaje," je opisal za portal.

Na kraju je večje število močno oboroženih policistov, ki izvajajo preiskavo. Po poročanju portala Blic.rs sta tam tudi dve forenzični vozili. Policija ustavlja in preiskuje vozila.

V lokalu naj bi sicer po poročanju Telegrafa.rs našli pištolo, ki naj bi bila uporabljena med streljanjem.

V streljanju, ki se je zgodilo okoli 14.25 v beograjski soseski Višnjička Banja, je bilo ranjenih več ljudi. Po informacijah beograjskih medijev je bila v streljanju ubita ena ženska, katere identiteta ni bila razkrita, na kraju dogodka pa je veliko število policistov, ki opravljajo preiskavo.

srbija streljanje beograd
Naslednji članek

V lokalu odjeknili streli: ubita ena oseba, več ranjenih

Naslednji članek

Župani iz jugovzhodne Slovenije: Ukrepi za reševanje romskih vprašanj ne delujejo

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
30. 09. 2025 17.48
Ti isti so bili prej na poroki?
ODGOVORI
0 0
2fast4
30. 09. 2025 17.46
+1
Ljudje s čisto vestjo...
ODGOVORI
1 0
IKOSS
30. 09. 2025 17.45
Po tragičnem pokolu na beograjski osnovni šoli so v Srbiji pričeli z izvajanjem programa oddaje ognjenih strelnih sredstev, ki so jih prebivalci posedovali izven zakonskih okvirov. Vprašanje. So ta oddajali posamezniki, ki svojemu okolju niso predstavljali nevarnosti, ali takšni posamezniki, ki so tokrat izvedli napad? Ker ravno slednji svoji okolici predstavljajo nesorazmerno nevarnost, prvi pač ne! V kolikor domnevamo, da slednji omenjenih sredstev niso oddali, projekt ni prinesel ustreznih rezultatov, če pa upoštevamo, da so s tem družbeno neproblematični posamezniki postali še ranljivejši pred morebitnimi napadi, gre celo za škodljivo rešitev, čeravno na prvi pogled všečno. Navzlic morebitnemu zanikanju, tokratni napad je bil izveden izključno zaradi tega, ker nekateri v skupnosti žal nimajo zadržkov do uporabe nasilja do soljudi, storilci se pregona ne bojijo in so prepričani v dejstvo, da se jim nihče ne bo učinkovito uprl.
ODGOVORI
0 0
kala 09
30. 09. 2025 17.39
+3
Pomembna novica v Sloveniji.
ODGOVORI
3 0
rogla
30. 09. 2025 17.30
+2
Je Slovenija tam?
ODGOVORI
2 0
anabanana
30. 09. 2025 17.16
+2
A hojsa iščejo
ODGOVORI
3 1
oježeš
30. 09. 2025 17.10
+7
Svet je skoz bolj nor. Zakoni pa norcem v prid.
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256