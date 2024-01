V londonskem živalskem vrtu na svet prišla ogrožena vrsta gorile

"Mami in mladiču bomo dali veliko časa in prostora, da se spoznata in da se preostali člani tropa navadijo na novega člana," je pojasnila Kathryn Sanders, ki v živalskem vrtu vodi oddelek za primate. Po njenih besedah so druge gorile v tropu navdušene nad novim članom, saj ne morejo nehati strmeti vanj.

Zelo navdušeni nad malo gorilo so tudi zaposleni v živalskem vrtu. "Če bi rekli, da smo navdušeni nad novim članom, bi bilo zelo podcenjujoče – vsi hodimo naokoli z nasmehom do ušes," je še povedala Sandersova.

Ime in spol mladiča za zdaj še nista znana. Zahodne nižinske gorile imajo sicer rjavosiv kožuh in rdečerjave prsi ter so nekoliko manjše od drugih podvrst goril. Imajo tudi širše lobanje, izrazitejše obrvi in manjša ušesa. Večinoma živijo v družinskih tropih, ki jih vodi samec.

Njihovo natančno število v divjini ni znano, saj živijo v najgostejših in najbolj odmaknjenih predelih afriških deževnih gozdov. Po podatkih Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) se je število v divjini živečih primerkov v zadnjih 25 letih zmanjšalo za več kot 60 odstotkov, zlasti zaradi krivolova in bolezni.

Tudi če bi odpravili vse grožnje tej podvrsti, bi njihova populacija po ocenah strokovnjakov potrebovala približno 75 let, da bi si opomogla, navaja britanski BBC.