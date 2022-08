V Londonu aretirali moškega, ki je zabodel 87-letnika na vozičku

V zahodnem Londonu so zaradi suma umora aretirali 44-letnika, ki naj bi zabodel starejšega moškega na električnem vozičku. 87-letnik se je po incidentu odpeljal približno 70 metrov stran in prosil za pomoč, a je kljub temu podlegel poškodbam. Osumljenca so izsledili s pomočjo posnetkov varnostne kamere.

87-letnega Thomasa O'Hallorana je osumljenec na ulici Cayron v Greenfordu napadel v torek okoli 16. ure po lokalnem času, poroča BBC. V četrtek so zaradi napada aretirali 44-letnega moškega, ki so ga s pomočjo varnostnih kamer izsledili v bližnjem Southallu, je sporočila policija. Vodja preiskave Jim Eastwood se je javnosti zahvalil "za njihovo izjemno podporo po tem grozljivem incidentu". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Policija sklepa, da je osumljenec O'Hallorana, ki je bil sicer rojen na zahodu Irske, zabodel na ulici Western Avenue, nakar se je 87-letnik s svojim električnim vozičkom odpeljal približno 70 metrov stran do stanovanjskega kompleksa Runnymede Gardens in za pomoč prosil mimoidočega. Kljub temu, da so na kraj prihiteli reševalci, mu niso mogli več pomagati. Družini žrtve, med drugim njegovi sestri, dvema bratoma ter nečakom in nečakinjam, oporo nudijo posebej usposobljeni policisti, je še sporočila policija. Preiskava O'Halloranove smrti je že šesta preiskava umora v Londonu v zgolj štirih dneh in že 66. letos.