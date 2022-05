V Londonu aretirali vodjo tihotapcev v Rokavskem prelivu

Po navedbah NCA je Rahimpur obtožen, da je v Turčiji priskrbel čolne, jih dostavil v Nemčijo, Belgijo in na Nizozemsko ter nato drugim članom svoje kriminalne združbe naročil, naj jih odpeljejo do severne francoske obale, kjer bi vkrcali prebežnike in jih napotili v Veliko Britanijo. Preiskava se je začela, potem ko je belgijska policija oktobra lani v bližini belgijsko-francoske meje zasegla čolne in motorje.

V NCA so poudarili, da imajo "številne kriminalne združbe, ki so vpletene v te prehode, sedež zunaj Združenega kraljestva", a bodo hitro ukrepali, če bodo odkrili, da delujejo na ozemlju Velike Britanije. Dodali so še, da je nezakonito prečkanje Rokavskega preliva izredno nevarno, saj niso tihotapski čolni večinoma "nič drugega kot smrtonosne pasti iz lesenih desk, ki jih skupaj drži zgolj lepilni trak".