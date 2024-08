V Londonu moški zabodel žensko in deklico, varnostnik preprečil tragedijo

11-letno deklico in njeno 34-letno mamo je v dopoldanskih urah na eni od znanih turističnih točk v Londonu napadel moški z nožem. Kot je po poročanju SkyNews dejal očividec, je videl mladega, belopoltega, suhega moškega, oblečenega v črno majico in jeans hlače, ki je prijel deklico za vrat in jo začel zbadati.

"Videl sem, da je zbadal otroka in sem jo hotel rešiti. Moja dolžnost je, da jih rešujem," je za SkyNews dejal Abdullah. "Skočil sem nanj, prijel sem njegovo roko, v kateri je imel nož, in ga zbil na tla ter ga držal in mu vzel nož iz rok. Potem je na pomoč priskočilo še nekaj ljudi in so ga pridržali do prihoda policije," je opisal dogajanje. S sodelavcem je otroku tudi nudil prvo pomoč.

Britanski SkyNews poroča, da naj bi se napadalec in žrtvi poznali. Metropolitanska policija pa je tudi potrdila, da ni nobenih znakov, da bi šlo za teroristični napad, prav tako pa ni drugih osumljencev.

Deklica se zdravi v bolnišnici, a njene poškodbe niso smrtno nevarne, je sporočila policija. Njena mama pa je v napadu utrpela le manjše poškodbe.

Policija je pohvalila ravnanje mimoidočih, ki so preprečili hujšo tragedijo. "Radi bi izrazili poklon mimoidočim, še posebej zaposlenim v lokalnih podjetjih, ki so pogumno posredovali v tem incidentu. Sebe so izpostavili nevarnosti in pri tem pokazali najboljše od Londona," je dejal.