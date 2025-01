V Londonu na podzemno kar v spodnjicah

Prav tako so se skupine ljudi zbrale na postaji Waterloo, ena skupina žensk, oblečena v barvne spodnjice, je noge dvigala visoko v zrak in se hihitala, drugi pa so se golonogi sprehajali po tekočih stopnicah, delali selfije na peronu ali pa v barvitem spodnjem perilu pozirali v vagonih vlaka, poroča The Guardian.

Kot je razvidno tudi iz fotografij, so se udeleženci, ki so kljub hladnemu vremenu okrog skakali brez hlač, pošteno zabavali. Od rožnatih do črnih, od boksaric pa do tangic, lastniki spodnjic so na vseh fotografijah nasmejani.

Še posebej so v oči padli tisti, ki so poskrbeli za močan kontrast, denimo moški, ki so bili oblečeni v bele srajce in kravate, v rokah so nosili aktovke, hkrati pa so imeli spodaj oblečene le spodnjice.

Dogodek, ki se je oglaševal na družbenem omrežju Facebook, je udeležencem naročil, naj se oblečejo v "čim bolj običajne ali skromne spodnjice, da bo videti, kot da so enostavno pozabili obleči hlače". Dogodek so opisali kot "zabavno dejavnost, za katero so se odločili zgolj in samo zaradi zabave".

Začelo se je v New Yorku, v Londonu se slačijo že od leta 2010

Zanimiva tradicija se je sicer začela leta 2002 v New Yorku, nato pa se hitro razširila v številna mesta po svetu. V Londonu so se za dan brez hlač prvič odločili leta 2010. Udeleženci se zberejo na dogovorjenih lokacijah, si slečejo hlače in se vkrcajo na londonsko podzemno železnico, da bi s svojo nepričakovano opravo zabavali sopotnike.